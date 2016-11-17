А.Геращенко: суспільство хоче знати, чи вживають нардепи наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Суспільство хоче значи, чи вживають високопосадовці та народні депутати наркотичні речовини. Про це сказав народний депутат з фракції "Народного фронту" Антон Геращенко, коментуючи зареєстрований у парламенті проект закону щодо спеціальної щорічної перевірки посадовців щодо наркотичної залежності та залежності від алкоголю і психоактивних токсичних речовин, передає УНН.
“Я буду голосувати. Я вважаю, що депутатам потрібно видавати довідки від нарколога, чи вони вживають наркотики. Тому що відеозапис з депутатом від Опозицінйого блоку показав, що є така проблема. Я б такий законопроект підтримав. Сусіпільство хотіло б знати: вживають народні депутати наркотики чи ні. Тому що коли чиновники йдуть на роботу (звичайні чиновники) вони проходять медичне обстеження, а народні (!) депутати — не проходять. Ось це і потрібно змінити, щоб нардепи, як і будь-які інші чиновники, проходили це”, - вважає А.Геращенко.
Він нагадав, що розповсюдження та зберігання наркотичних речовин заборонене законом, а тому народні депутати, які, наприклад, вживають їх у парламенті, мають бути покарані у відповідності до закону.
Проект закону про внесення змін до закону України “Про запобігання корупції” щодо розширення сфери застосування спеціальних перевірок, внесений до ВР низкою народних депутатів, зокрема пропонує перевіряти парламентарів та чиновників з особливо відповідальним становищем на наркотичну залежність щорічно.
Ініціаторами законопроекту виступили ряд народних депутатів: Денис Силантьєв, Олег Ляшко, Геннадій Кривошея, Володимир Гусак, Дмитро Лінько та Юрій Павленко.
Законом України “Про запобігання корупції” №1700-VII від 14 жовтня 2014 року передбачено проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством (мова йде про висок посадовців, міністрів, народних депутатів - ред.)
Зокрема, спеціальній перевірці підлягають визначені відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, в тому числі відомості щодо її стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я).
Автори законопроекту, враховуючи суспільний інтерес та увагу, що супроводжують діяльність органів державної та місцевої влади, з метою уникнення сумнівів щодо обставин прийняття та реалізації державних рішень пропонується запровадити спеціальну щорічну перевірку відомостей про стан здоров’я (в частині встановлення психічного стану особи, можливої наркотичної залежності та залежності від алкоголю і психоактивних токсичних речовин) та поширити її на усіх осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.