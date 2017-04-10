А.Аваков объявил 2017-й годом противодействия борьбы с торговлей людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подписал приказ об объявлении 2017 года годом борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антастасия Деева, передает УНН.
"2017 официально объявлен годом борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми! На днях министр Арсен Аваков подписал соответствующий приказ", - написала А.Деева.
Согласно приказу, копию которого обнародовала заместитель министра, руководителям Нацполиции, Госпогранслужбы, Государственной миграционной службе поручено до 10 апреля разработать дополнительные планы мероприятий на 2017 год по усилению борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.
Напомним, правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми в Одессе.