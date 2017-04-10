А.Аваков объявил 2017-й годом противодействия борьбы с торговлей людьми

"2017 официально объявлен годом борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми! На днях министр Арсен Аваков подписал соответствующий приказ", - написала А.Деева.

Согласно приказу, копию которого обнародовала заместитель министра, руководителям Нацполиции, Госпогранслужбы, Государственной миграционной службе поручено до 10 апреля разработать дополнительные планы мероприятий на 2017 год по усилению борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Напомним, правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми в Одессе.