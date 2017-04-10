А.Аваков оголосив 2017-ий роком протидії боротьби з торгівлею людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав наказ про оголошення 2017 року роком боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антастасія Дєєва, передає УНН.
“2017 рік офіційно оголошено роком боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми! Днями міністр Арсен Аваков підписав відповідний наказ”, — написала А.Дєєва.
Згідно з наказом, копію якого оприлюднила заступник міністра, керівникам Нацполіції, Держприкордонслужби, Державній міграційній службі доручено до 10 квітня розробити додаткові плани заходів на 2017 рік щодо посилення боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.
Нагадаємо, правоохоронці перекрили міжнародний канал торгівлі людьми в Одесі.