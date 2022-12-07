Производили подшипники: полиция разоблачила украинское предприятие в финансировании рф

ukru
Эксклюзив
16:00 • 66000 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 126503 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131488 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109384 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103574 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90119 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110980 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136109 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122985 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136723 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116302 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 35067 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 76940 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 31791 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 70610 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227609 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 258152 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196505 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201882 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237229 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 76940 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116302 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118846 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126374 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141510 просмотра
Актуальное
Производили подшипники: полиция разоблачила украинское предприятие в финансировании рф

Производили подшипники: полиция разоблачила украинское предприятие в финансировании рф

Киев • УНН

 • 2581309 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Правоохранительные органы разоблачили противоправную деятельность компании по производству подшипников, собственником которого является гражданин россии. Следовательно, доходы предприятия, которое признавалось победителем в закупках на сумму более 12 млн. грн, поступали в пользу страны-агрессорки. Об этом сообщает Национальная полиция, информирует УНН.

Цитата

“В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в Украине предприятие длительное время осуществляет свою хозяйственную деятельность в сфере производства подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач, приводов и прочего. Его учредителем и единственным бенефициарным владельцем является гражданин российской федерации”, — говорится в сообщении.

Детали

Также следователи установили, что собственник предприятия одновременно является основателем нескольких предприятий в россии, которые участвуют в публичных закупках через звено посредников для нужд военно-промышленного комплекса страны-агрессора. Эти предприятия поставляют запчасти и предоставляют услуги по созданию авиационных двигателей и газотурбинных установок на их основе, а также для предприятий, занимающихся обеспечением стратегических отраслей экономики в сфере космонавтики россии.

В ходе обысков изъяты документы по осуществлению хозяйственной деятельности, а также мобильный терминал заместителя директора с информацией о его общении с учредителем и единственным бенефициарным владельцем предприятия. Во время общения собственник активно поддерживал вооруженную агрессию россии относительно Украины и насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти и территории Украины.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжается, изъятые документы анализируются. Решается вопрос об инициировании наложения ареста на корпоративные права, имущество предприятия, а также об их национализации.

Санкции статей предусматривают от восьми до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Дополнение

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины, установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольные лица принадлежат одному из российских бизнесменов. Речь идет о сети развлекательных заведений и общепита, расположенных в разных городах Украины на сумму 400 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы