Производили подшипники: полиция разоблачила украинское предприятие в финансировании рф

Цитата

“В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в Украине предприятие длительное время осуществляет свою хозяйственную деятельность в сфере производства подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач, приводов и прочего. Его учредителем и единственным бенефициарным владельцем является гражданин российской федерации”, — говорится в сообщении.

Детали

Также следователи установили, что собственник предприятия одновременно является основателем нескольких предприятий в россии, которые участвуют в публичных закупках через звено посредников для нужд военно-промышленного комплекса страны-агрессора. Эти предприятия поставляют запчасти и предоставляют услуги по созданию авиационных двигателей и газотурбинных установок на их основе, а также для предприятий, занимающихся обеспечением стратегических отраслей экономики в сфере космонавтики россии.

В ходе обысков изъяты документы по осуществлению хозяйственной деятельности, а также мобильный терминал заместителя директора с информацией о его общении с учредителем и единственным бенефициарным владельцем предприятия. Во время общения собственник активно поддерживал вооруженную агрессию россии относительно Украины и насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти и территории Украины.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжается, изъятые документы анализируются. Решается вопрос об инициировании наложения ареста на корпоративные права, имущество предприятия, а также об их национализации.

Санкции статей предусматривают от восьми до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Дополнение

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины, установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольные лица принадлежат одному из российских бизнесменов. Речь идет о сети развлекательных заведений и общепита, расположенных в разных городах Украины на сумму 400 млн грн.