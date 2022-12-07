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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Виробляли підшипники: поліція викрила українське підприємство у фінансуванні рф

Виробляли підшипники: поліція викрила українське підприємство у фінансуванні рф

Київ • УНН

 • 2581309 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Правоохоронні органи викрили протиправну діяльність підприємства з виробництва підшипників, власником якого є громадянин рф. Відтак прибутки підприємства, яке визнавалося переможцем у закупівлях на суму понад 12 млн грн, надходили на користь країни-агресорки. Про це повідомляє Національна поліція, інформує УНН.

Цитата

"В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що в Україні підприємство тривалий час здійснює свою господарську діяльність у сфері виробництва підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач, приводів та іншого. Його засновником та єдиним бенефіціарним власником є громадянин російської федерації", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Також слідчі встановили, що власник підприємства одночасно є засновником кількох підприємств в росії, які беруть участь у публічних закупівлях через ланку посередників для потреб військово-промислового комплексу країни-агресора. Ці підприємства постачають запчастини та надають послуги для створення авіаційних двигунів і газотурбінних установок на їх основі, а також для підприємств, що займаються забезпеченням стратегічних галузей економіки у сфері космонавтики росії.

У ході обшуків вилучено документи щодо здійснення господарської діяльності, а також мобільний термінал заступника директора з інформацією щодо його спілкування із засновником та єдиним бенефіціарним власником підприємства. Під час спілкування власник активно підтримував збройну агресію рф щодо України та насильницької зміни і повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та території України.

Наразі досудове розслідування за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України триває, вилучені документи аналізуються. Вирішується питання щодо ініціювання накладення арешту на корпоративні права, майно підприємства, а також про їх націоналізацію.

Санкції статей передбачають від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Доповнення

Співробітники Бюро економічної безпеки України, встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів. Йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані у різних містах України на суму 400 млн грн.

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