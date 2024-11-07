Почти все разосланные повестки направили неработающим украинцам - Шмигаль
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти все повестки через реестр «Оберіг» направляются людям без официального трудоустройства. Лишь 2% повесток за последние два месяца получили работающие граждане.
98% разосланных повесток, которые формируются через реестр «Оберіг», направляются людям, которые не платят налогов и нигде не зарегистрированы. Так воплощена основа принципа «воюй или работай». Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума, передает корреспондент УНН.
Этот принцип («воюй или работай» - ред.) уже введен. На сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются через реестр «Оберіг», направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена
Он заявил, что только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые работают.
Дополнение
Шмыгаль ранее сообщал, что в Украине вводят принцип «воюй или работай», который предусматривает введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени.