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Почти все разосланные повестки направили неработающим украинцам - Шмигаль

Киев  •  УНН

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти все повестки через реестр «Оберіг» направляются людям без официального трудоустройства. Лишь 2% повесток за последние два месяца получили работающие граждане.

98% разосланных повесток, которые формируются через реестр «Оберіг», направляются людям, которые не платят налогов и нигде не зарегистрированы. Так воплощена основа принципа «воюй или работай». Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума, передает корреспондент УНН

Этот принцип  («воюй или работай» - ред.) уже введен. На сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются через реестр «Оберіг», направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена

- сказал Шмыгаль. 

Он заявил, что только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые работают. 

Дополнение

Шмыгаль ранее сообщал, что в  Украине вводят принцип «воюй или работай», который предусматривает введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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