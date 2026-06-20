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92 из 99 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

В ночь на 20 июня россия атаковала Украину 99 ударными БПЛА. Противовоздушная оборона сбила или подавила 92 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.

92 из 99 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь

россия ночью атаковала Украину 99 дронами, из которых 92 сбиты или подавлены, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 июня (с 18:00 19 июня) противник атаковал 99 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

ВСУ за сутки ликвидировали 1240 оккупантов и уничтожили 88 артсистем – Генштаб20.06.26, 07:16 • 10254 просмотра

Юлия Шрамко

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