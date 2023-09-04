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9, 12 и 14 лет за решеткой получили информаторы, которые корректировали воздушные атаки врага- СБУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. По материалам СБУ тюремные сроки получили трое «наводчиков» российских ударов по Лиману и Днепропетровщине, передает УНН.

Детали

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще трое российских информаторов, которые корректировали воздушные атаки рф по Донецкой и Днепропетровской областях. Все они были задержаны в результате спецопераций СБУ на территории двух регионов нашего государства. По материалам украинской спецслужбы, один из злоумышленников получил 14 лет заключения, другой – 12, а третий преступник проведет за решеткой 9 лет.

Так, на Донетчинеи: тюремный срок получил местный житель, который «сливал» оккупантам места базирования и перемещения Сил обороны в освобожденном Лимане. Особенно врага интересовали геолокации штабов командования ВСУ и подразделений Службы безопасности.

Сотрудники СБУ задержали российского информатора на попытке передачи развединформации военной разведке южного военного округа вс рф через соцсеть «Одноклассники».

Также осуждена 24-летняя жительница города Новогродовка Покровского района, которую спецслужбы рф привлекли к сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения россии.

Тогда злоумышленница ездила во временно оккупированный Донецк, где прошла курс диверсионной подготовки в полевых лагерях боевиков террористической организации «днр».

После этого ее перевели в режим «ожидания» и отправили домой, а после 24 февраля 2022 года активировали для выполнения задач разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По указаниям агрессора она ставила метки вблизи мест возможного базирования украинских военных и правоохранителей во фронтовых районах области.

Сделанные «отметки» злоумышленница фотографировала и отправляла захватчикам с координатами для подготовки воздушных атак на места дислокации украинских защитников.

На Днепропетровщине осужден бывший уголовник, житель Каменского, который работал на фсб и готовил ракетный удар рф по одному из местных заводов. Для этого он фотографировал «периметр» и внутреннюю территорию промышленного объекта, а затем отправлял агрессору готовые снимки с привязкой к местности.

По всем разоблаченным фактам расследование проводили под процессуальным руководством прокуратуры.

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