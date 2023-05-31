Исследование: 82% молодых людей понесли потери из-за войны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Как свидетельствуют результаты общенационального исследования, 82% молодых людей понесли потери из-за войны. Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
Детали
В Минмолодежьспорта отметили, что согласно результатам общенационального исследования, 82% молодых людей понесли потери в результате войны.
Как сообщается, остальные 18% респондентов, которые не отметили потерь от войны, возможно, их не осознают или считают свои потери незначительными по сравнению с потерями других людей.
Исследование показало, что вследствие полномасштабного вторжения одним пришлось ограничить свою привычную деятельность, другим – отказаться от нее полностью, вместе с тем, молодые люди консолидировались и начали активно волонтерить, собирать и развозить гуманитарную помощь, помогать военным, ВПЛ и вступать в ряды Вооруженных Сил Украины.
Также, по результатам исследования, 76% молодых людей, которые выехали из-за войны за границу, планируют вернуться в Украину.
Напомним
На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты усиливают информационно-пропагандистское воздействие с целью милитаризации молодежи.