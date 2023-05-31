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Дослідження: 82% молодих людей зазнали втрати через війну

Дослідження: 82% молодих людей зазнали втрати через війну

Київ • УНН

 • 333901 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Як свідчать результати загальнонаціонального дослідження, 82% молодих людей зазнали втрати через війну. Про це повідомляє пресслужба міністерства молоді та спорту України, пише УНН.

Деталі

У Мінмолодьспорті зазначили, що згідно з результатами загальнонаціонального дослідження, 82% молодих людей зазнали втрат внаслідок війни.

Як повідомляється, інші 18% респондентів, які не зазначили втрат від війни, можливо, їх не усвідомлюють або вважають свої втрати незначними у порівнянні з втратами інших людей.

Дослідження показало, що унаслідок повномасштабного вторгнення одним довелося обмежити свою звичну діяльність, іншим – відмовитися від неї повністю, разом з тим, молоді люди консолідувалися та почали активно волонтерити, збирати та розвозити гуманітарну допомогу, допомагати військовим, ВПО та вступати до лав Збройних Сил України.

Також, за результатами дослідження, 76% молодих людей, які виїхали через війну за кордон, планують повернутись в Україну.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти посилюють інформаційно-пропагандистський вплив з метою мілітаризації молоді.

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