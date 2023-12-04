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8-pogibshikh-26-ranenikh-v-rezultate-strelbi-v-pakistanskom-avtobuse

8 погибших, 26 раненых в результате стрельбы в пакистанском автобусе

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 01:15  •  3352 просмотра

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Восемь человек, в том числе двое солдат, которые были не при исполнении служебных обязанностей, погибли и 26 получили ранения в результате стрельбы в автобусе в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан, причем нападавшие не установлены, и ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрела пассажирского автобуса на севере Пакистана. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным полиции нападение произошло в субботу вечером в округе Диамир территории Гилгит-Балтистан. Неизвестные открыли огонь по пассажирскому автобусу, который направлялся в город Равалпинди на востоке Пакистана.

Уточняется, что среди восьми погибших - двое солдат, которые ехали в отпуск.

После нападения водитель автобуса потерял управление и врезался в грузовик, который загорелся. Водитель грузовика погиб.

Медики опасаются, что число погибших может увеличиться, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии, добавил заместитель комиссара полиции округа Ариф Ахмед.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
8 загиблих, 26 поранених в результаті стрілянини в пакистанському автобусі
8 killed, 26 wounded in Pakistani bus shooting
Новости по теме

8 погибших, 26 раненых в результате стрельбы в пакистанском автобусе

Восемь человек, в том числе двое солдат, которые были не при исполнении служебных обязанностей, погибли и 26 получили ранения в результате стрельбы в автобусе в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан, причем нападавшие не установлены, и ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

Новости Мира •   •  3352 просмотра
8 погибших, 26 раненых в результате стрельбы в пакистанском автобусе

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