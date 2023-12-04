8 погибших, 26 раненых в результате стрельбы в пакистанском автобусе
Киев • УНН
Восемь человек, в том числе двое солдат, которые были не при исполнении служебных обязанностей, погибли и 26 получили ранения в результате стрельбы в автобусе в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан, причем нападавшие не установлены, и ни одна группировка не взяла на себя ответственность.
По меньшей мере восемь человек погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрела пассажирского автобуса на севере Пакистана. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По данным полиции нападение произошло в субботу вечером в округе Диамир территории Гилгит-Балтистан. Неизвестные открыли огонь по пассажирскому автобусу, который направлялся в город Равалпинди на востоке Пакистана.
Уточняется, что среди восьми погибших - двое солдат, которые ехали в отпуск.
После нападения водитель автобуса потерял управление и врезался в грузовик, который загорелся. Водитель грузовика погиб.
Медики опасаются, что число погибших может увеличиться, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии, добавил заместитель комиссара полиции округа Ариф Ахмед.
Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.
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8 погибших, 26 раненых в результате стрельбы в пакистанском автобусе
Восемь человек, в том числе двое солдат, которые были не при исполнении служебных обязанностей, погибли и 26 получили ранения в результате стрельбы в автобусе в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан, причем нападавшие не установлены, и ни одна группировка не взяла на себя ответственность.
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