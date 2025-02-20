76% украинцев стали тратить больше за последний год - опрос
Киев • УНН
76% украинцев сообщили о росте расходов за последний год согласно опросу Rakuten Viber. Исследование также показало, что такое же количество респондентов планирует свои расходы, из них 49% - только значительные и регулярные.
Компания Rakuten Viber, провела опрос среди украинцев, чтобы узнать, увеличились ли их расходы в течение последнего года, и имеют ли они привычку планировать расходы. 76% опрошенных отметили, что расходы выросли. Столько же украинцев имеют привычку планировать расходы, из них 49% - только значительные и / или регулярные расходы, пишет УНН.
Детали
Rakuten Viber провел опрос, чтобы узнать, выросли ли расходы украинцев в 2024 году. Команда также спросила украинцев, имеют ли они привычку планировать расходы. В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие около 40 тысяч пользователей
Результаты опроса показали, что 76% украинцев стали тратить больше за последний год. В то же время 14% респондентов пытаются экономить и уменьшили расходы.
На вопрос «Увеличились ли ваши расходы за последний год?» ответы распределились следующим образом:
- Да, трачу больше - 76%;
- Трачу меньше, стараюсь экономить - 14%;
- Трачу так же как и раньше - 10%.
Исследование также показало, что большинство украинцев все же планируют свои расходы.
49% опрошенных планируют только значительные или регулярные расходы, такие как коммунальные платежи. 27% респондентов планируют все расходы заранее. В то же время 15% не видят в этом смысла, а еще 9% хотят начать планировать, но пока этого не делают.
Дополнение
Опрос был анонимным и проводился в онлайн-формате, n>39 000. Среди опрошенных возрастная группа - 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.
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