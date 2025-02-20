76% українців стали витрачати більше за останній рік – опитування

Компанія Rakuten Viber, провела опитування серед українців, аби дізнатися, чи збільшилися їх витрати протягом останнього року, та чи мають вони звичку планувати витрати. 76% опитаних зазначили, що витрати зросли. Стільки ж українців мають звичку планувати витрати, з них 49% — лише значні та / або регулярні витрати, пише УНН.

Деталі

Rakuten Viber провів опитування, щоб дізнатись, чи зросли витрати українців у 2024 році. Команда також запитала українців, чи мають вони звичку планувати витрати. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 40 тисяч користувачів - йдеться у повідомленні.

Результати опитування показали, що 76% українців стали витрачати більше за останній рік. Водночас 14% респондентів намагаються економити й зменшили витрати.

На питання "Чи збільшились ваші витрати за останній рік?" відповіді розподілилися наступним чином:

Так, витрачаю більше — 76%;

Витрачаю менше, намагаюся економити — 14%;

Витрачаю так само як і раніше — 10%.

Дослідження також показало, що більшість українців все ж планують свої витрати.

49% опитаних планують лише значні або регулярні витрати, такими як комунальні платежі. 27% респондентів планують всі витрати наперед. Водночас 15% не бачать у цьому сенсу, а ще 9% хочуть почати планувати, але поки цього не роблять.

Доповнення

Опитування було анонімним і проводилося у онлайн-форматі, n>39 000. Серед опитаних вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

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