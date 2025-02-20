76% українців стали витрачати більше за останній рік – опитування
Київ • УНН
76% українців повідомили про зростання витрат за останній рік згідно з опитуванням Rakuten Viber. Дослідження також показало, що така ж кількість респондентів планує свої витрати, з них 49% - лише значні та регулярні.
Компанія Rakuten Viber, провела опитування серед українців, аби дізнатися, чи збільшилися їх витрати протягом останнього року, та чи мають вони звичку планувати витрати. 76% опитаних зазначили, що витрати зросли. Стільки ж українців мають звичку планувати витрати, з них 49% — лише значні та / або регулярні витрати, пише УНН.
Деталі
Rakuten Viber провів опитування, щоб дізнатись, чи зросли витрати українців у 2024 році. Команда також запитала українців, чи мають вони звичку планувати витрати. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 40 тисяч користувачів
Результати опитування показали, що 76% українців стали витрачати більше за останній рік. Водночас 14% респондентів намагаються економити й зменшили витрати.
На питання "Чи збільшились ваші витрати за останній рік?" відповіді розподілилися наступним чином:
- Так, витрачаю більше — 76%;
- Витрачаю менше, намагаюся економити — 14%;
- Витрачаю так само як і раніше — 10%.
Дослідження також показало, що більшість українців все ж планують свої витрати.
49% опитаних планують лише значні або регулярні витрати, такими як комунальні платежі. 27% респондентів планують всі витрати наперед. Водночас 15% не бачать у цьому сенсу, а ще 9% хочуть почати планувати, але поки цього не роблять.
Доповнення
Опитування було анонімним і проводилося у онлайн-форматі, n>39 000. Серед опитаних вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Ставлення українців до призупинення фінансування проєктів USAID - опитування 12.02.25, 13:38 • 101347 переглядiв