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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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76 обстрелов на Сумщине: был ранен гражданский, атаковано 10 общин

76 обстрелов на Сумщине: был ранен гражданский, атаковано 10 общин

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 23:27  •  411 просмотра

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За день захватчики совершили 76 обстрелов Сумской области, атаковав 10 громад. В результате атаки БпЛА "Шахед" в Николаевской громаде ранен один гражданский человек.

За день террористы совершили 76 обстрелов по Сумской области, из-за чего один человек получил ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады.

В Николаевской общине была осуществлена атака БПЛА типа "Шахед", что привело к четырем взрывам. В результате этого обстрела ранения получил один гражданский человек.

В Краснопольской громаде враг обстреливал позиции из артиллерии (33 взрыва) и минометов (23 взрыва), также зафиксировано пять взрывов от FPV дронов и сброс ВОГ с БпЛА (семь взрывов).

Хотинская община подверглась трем пускам КАБ, 16 артиллерийским обстрелам, семи минометным огням, а также атакам FPV дронов (пять взрывов).

Белопольская громада испытала четыре пуска КАБ, восемь взрывов от РСЗО и два артобстрела.

В Великописаревской громаде произошло три взрыва от FPV дронов и несколько артиллерийских и минометных обстрелов.

Середино-Будская община подверглась пяти минам, сброшенные россиянами, и атакам FPV дронов (семь взрывов).

Глуховская община также пострадала от атак FPV дронов (два взрыва), в результате чего одно гражданское лицо получило ранения, а также было зафиксировано три пуска КАБ.

Миропольская, Шалыгинская и Дружбовская громады также стали объектами атак, зафиксированы многочисленные взрывы.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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