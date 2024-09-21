76 обстрелов на Сумщине: был ранен гражданский, атаковано 10 общин
Киев • УНН
За день захватчики совершили 76 обстрелов Сумской области, атаковав 10 громад. В результате атаки БпЛА "Шахед" в Николаевской громаде ранен один гражданский человек.
За день террористы совершили 76 обстрелов по Сумской области, из-за чего один человек получил ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
По информации, обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады.
В Николаевской общине была осуществлена атака БПЛА типа "Шахед", что привело к четырем взрывам. В результате этого обстрела ранения получил один гражданский человек.
В Краснопольской громаде враг обстреливал позиции из артиллерии (33 взрыва) и минометов (23 взрыва), также зафиксировано пять взрывов от FPV дронов и сброс ВОГ с БпЛА (семь взрывов).
Хотинская община подверглась трем пускам КАБ, 16 артиллерийским обстрелам, семи минометным огням, а также атакам FPV дронов (пять взрывов).
Белопольская громада испытала четыре пуска КАБ, восемь взрывов от РСЗО и два артобстрела.
В Великописаревской громаде произошло три взрыва от FPV дронов и несколько артиллерийских и минометных обстрелов.
Середино-Будская община подверглась пяти минам, сброшенные россиянами, и атакам FPV дронов (семь взрывов).
Глуховская община также пострадала от атак FPV дронов (два взрыва), в результате чего одно гражданское лицо получило ранения, а также было зафиксировано три пуска КАБ.
Миропольская, Шалыгинская и Дружбовская громады также стали объектами атак, зафиксированы многочисленные взрывы.
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