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76 обстрілів на Сумщині: було поранено цивільного, атаковано 10 громад

76 обстрілів на Сумщині: було поранено цивільного, атаковано 10 громад

Київ • УНН

 • 18463 перегляди

За день загарбники здійснили 76 обстрілів Сумської області, атакувавши 10 громад. Внаслідок атаки БпЛА "Шахед" у Миколаївській громаді поранено одну цивільну особу.

За день терористи здійснили 76 обстрілів по Сумщині, через що одна людина дістала поранення. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

За інформацією, обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

У Миколаївській громаді було здійснено атаку БпЛА типу "Шахед", що призвело до чотирьох вибухів. Внаслідок цього обстрілу поранення отримала одна цивільна особа.

У Краснопільській громаді ворог обстрілював позиції з артилерії (33 вибухи) та мінометів (23 вибухи), також зафіксовано п’ять вибухів від FPV дронів і скидання ВОГ з БпЛА (сім вибухів).

Хотінська громада зазнала трьох пусків КАБ, 16 артилерійських обстрілів, сім мінометних вогнів, а також атак FPV дронів (п’ять вибухів).

Білопільська громада зазнала чотирьох пусків КАБ, вісім вибухів від РСЗВ та два артобстріли.

У Великописарівській громаді відбулося три вибухи від FPV дронів та кілька артилерійських і мінометних обстрілів.

Середино-Будська громада зазнала п’яти мін, скинуті росіянами, і атак FPV дронів (сім вибухів).

Глухівська громада також постраждала від атак FPV дронів (два вибухи), внаслідок чого одна цивільна особа отримала поранення, а також було зафіксовано три пуски КАБ.

Миропільська, Шалигинська та Дружбівська громади також стали об'єктами атак, зафіксовано численні вибухи.

Рятувальники Сумщини ліквідували пожежі, що виникли в житловому секторі через ворожі обстріли20.09.24, 17:06 • 14245 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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