76 обстрілів на Сумщині: було поранено цивільного, атаковано 10 громад
Київ • УНН
За день загарбники здійснили 76 обстрілів Сумської області, атакувавши 10 громад. Внаслідок атаки БпЛА "Шахед" у Миколаївській громаді поранено одну цивільну особу.
За день терористи здійснили 76 обстрілів по Сумщині, через що одна людина дістала поранення. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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За інформацією, обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.
У Миколаївській громаді було здійснено атаку БпЛА типу "Шахед", що призвело до чотирьох вибухів. Внаслідок цього обстрілу поранення отримала одна цивільна особа.
У Краснопільській громаді ворог обстрілював позиції з артилерії (33 вибухи) та мінометів (23 вибухи), також зафіксовано п’ять вибухів від FPV дронів і скидання ВОГ з БпЛА (сім вибухів).
Хотінська громада зазнала трьох пусків КАБ, 16 артилерійських обстрілів, сім мінометних вогнів, а також атак FPV дронів (п’ять вибухів).
Білопільська громада зазнала чотирьох пусків КАБ, вісім вибухів від РСЗВ та два артобстріли.
У Великописарівській громаді відбулося три вибухи від FPV дронів та кілька артилерійських і мінометних обстрілів.
Середино-Будська громада зазнала п’яти мін, скинуті росіянами, і атак FPV дронів (сім вибухів).
Глухівська громада також постраждала від атак FPV дронів (два вибухи), внаслідок чого одна цивільна особа отримала поранення, а також було зафіксовано три пуски КАБ.
Миропільська, Шалигинська та Дружбівська громади також стали об'єктами атак, зафіксовано численні вибухи.
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