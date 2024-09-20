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Рятувальники Сумщини ліквідували пожежі, що виникли в житловому секторі через ворожі обстріли

Рятувальники Сумщини ліквідували пожежі, що виникли в житловому секторі через ворожі обстріли

Київ • УНН

 • 14245 перегляди

російські війська обстріляли три населені пункти Шосткинського району Сумщини, спричинивши пожежі. Рятувальники ДСНС загасили вогонь та врятували 8 будинків і 7 господарських будівель.

19 вересня три населених пункти Шосткинського району зазнали обстрілів з боку країни-агресора - внаслідок чого виникли пожежі в житловому секторі. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

19 вересня росіяни обстріляли три населених пункти Шосткинського району. Рятувальники ліквідували пожежі та запобігли знищенню 8 будинків і 7 господарчих будівель,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у Сумському районі вогонь охопив житловий будинок і будівлю госппризначення. Надзвичайники ліквідували загорання, запобігши поширенню на 2 сусідські оселі.

У ДСНС повідомили, що наступного дня ворог знову обстріляв район Внаслідок атаки загорілася будівля фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу. Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

На Харківщині зафіксували 115 пожеж: РВА доручили актуалізувати плани евакуації населення20.09.24, 16:18 • 13633 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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