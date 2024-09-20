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На Харківщині зафіксували 115 пожеж: РВА доручили актуалізувати плани евакуації населення

На Харківщині зафіксували 115 пожеж: РВА доручили актуалізувати плани евакуації населення

Київ • УНН

 • 13633 перегляди

На Харківщині горить 467,7 га, з них 324,7 га - ліси. Влада посилює заходи безпеки: готують плани евакуації, збільшують запаси для гасіння пожеж, забороняють склади горючих матеріалів біля лісів.

У Харківській області зафіксовано 115 пожеж. Місцеві владі доручили підготувати плани евакуації населення та забезпечити необхідні запаси для ліквідації пожеж. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За його словами, сьогодні відбулось засідання комісії ТЕБ та НС, де розглянули питання пожежної безпеки.

На Харківщині 115 пожеж, з яких 46 мають площу понад 1 гектар, охопивши загалом 467,7 гектара. Серед них 324,7 га — лісові пожежі, а 143 га — займання трави та чагарників. 

- розповів Синєгубов. 

За результатами засідання ухвалили важливі рішення щодо пожежної безпеки в регіоні. Зокрема, лісові господарства мають збільшити запаси пально-мастильних матеріалів для гасіння пожеж.

Окрім того, у регіоні діятиме заборона розміщення складів горючих матеріалів ближче ніж за 100 м від хвойного лісу. Також всі населені пункти мають бути забезпечені зовнішнім водопостачанням для гасіння.

РВА, органи місцевого самоврядування зобовʼязані актуалізувати плани евакуації населення. (...) Ці заходи є критично важливими для безпеки населення та збереження природних ресурсів

 - наголосив Синєгубов. 

Нагадаємо

У ДСНС заявили, що на Харківщині та Полтавщині триває ліквідація масштабних лісових пожеж. Наразі у Балаклії горить територія лісництва площею 1168 га, втім загрози населеним пунктам наразі немає.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКримінал та НП
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