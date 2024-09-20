На Харківщині зафіксували 115 пожеж: РВА доручили актуалізувати плани евакуації населення
Київ • УНН
На Харківщині горить 467,7 га, з них 324,7 га - ліси. Влада посилює заходи безпеки: готують плани евакуації, збільшують запаси для гасіння пожеж, забороняють склади горючих матеріалів біля лісів.
У Харківській області зафіксовано 115 пожеж. Місцеві владі доручили підготувати плани евакуації населення та забезпечити необхідні запаси для ліквідації пожеж. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За його словами, сьогодні відбулось засідання комісії ТЕБ та НС, де розглянули питання пожежної безпеки.
На Харківщині 115 пожеж, з яких 46 мають площу понад 1 гектар, охопивши загалом 467,7 гектара. Серед них 324,7 га — лісові пожежі, а 143 га — займання трави та чагарників.
За результатами засідання ухвалили важливі рішення щодо пожежної безпеки в регіоні. Зокрема, лісові господарства мають збільшити запаси пально-мастильних матеріалів для гасіння пожеж.
Окрім того, у регіоні діятиме заборона розміщення складів горючих матеріалів ближче ніж за 100 м від хвойного лісу. Також всі населені пункти мають бути забезпечені зовнішнім водопостачанням для гасіння.
РВА, органи місцевого самоврядування зобовʼязані актуалізувати плани евакуації населення. (...) Ці заходи є критично важливими для безпеки населення та збереження природних ресурсів
Нагадаємо
У ДСНС заявили, що на Харківщині та Полтавщині триває ліквідація масштабних лісових пожеж. Наразі у Балаклії горить територія лісництва площею 1168 га, втім загрози населеним пунктам наразі немає.