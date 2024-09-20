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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине зафиксировали 115 пожаров: РВА поручили актуализировать планы эвакуации населения

На Харьковщине зафиксировали 115 пожаров: РВА поручили актуализировать планы эвакуации населения

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 13:18  •  6079 просмотра

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На Харьковщине горит 467,7 га, из них 324,7 га - леса. Власти усиливают меры безопасности: готовят планы эвакуации, увеличивают запасы для тушения пожаров, запрещают склады горючих материалов возле лесов.

В Харьковской области зафиксировано 115 пожаров. Местные власти поручили подготовить планы эвакуации населения и обеспечить необходимые запасы для ликвидации пожаров. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По его словам, сегодня состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где рассмотрели вопросы пожарной безопасности.

На Харьковщине 115 пожаров, из которых 46 имеют площадь более 1 гектара, охватив в целом 467,7 гектара. Среди них 324,7 га - лесные пожары, а 143 га - возгорание травы и кустарников. 

- рассказал Синегубов. 

По результатам заседания приняли важные решения по пожарной безопасности в регионе. В частности, лесные хозяйства должны увеличить запасы горюче-смазочных материалов для тушения пожаров.

Кроме того, в регионе будет действовать запрет размещения складов горючих материалов ближе чем в 100 м от хвойного леса. Также все населенные пункты должны быть обеспечены внешним водоснабжением для тушения.

РВА, органы местного самоуправления обязаны актуализировать планы эвакуации населения. (...) Эти меры являются критически важными для безопасности населения и сохранения природных ресурсов

 - подчеркнул Синегубов. 

Напомним,

В ГСЧС заявили, что на Харьковщине и Полтавщине продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. Сейчас в Балаклее горит территория лесничества площадью 1168 га, впрочем угрозы населенным пунктам пока нет.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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