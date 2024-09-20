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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спасатели Сумщины ликвидировали пожары, возникшие в жилом секторе из-за вражеских обстрелов

Спасатели Сумщины ликвидировали пожары, возникшие в жилом секторе из-за вражеских обстрелов

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 14:06  •  3945 просмотра

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российские войска обстреляли три населенных пункта Шосткинского района Сумщины, вызвав пожары. Спасатели ГСЧС потушили огонь и спасли 8 домов и 7 хозяйственных построек.

19 сентября три населенных пункта Шосткинского района подверглись обстрелам со стороны страны-агрессора - в результате чего возникли пожары в жилом секторе. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

19 сентября россияне обстреляли три населенных пункта Шосткинского района. Спасатели ликвидировали пожары и предотвратили уничтожение 8 домов и 7 хозяйственных построек,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Сумском районе огонь охватил жилой дом и здание хозназначения. Чрезвычайники ликвидировали возгорание, предотвратив распространение на 2 соседских дома.

В ГСЧС сообщили, что на следующий день враг снова обстрелял район В результате атаки загорелось здание фермерского хозяйства. Спасатели ликвидировали пожар. Предварительно, никто из людей не пострадал.

На Харківщині зафіксували 115 пожеж: РВА доручили актуалізувати плани евакуації населення20 сентября 2024, 13:18 • 5854 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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