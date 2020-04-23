75-летний мужчина умер от COVID-19 в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 апреля. УНН. По состоянию на 23 апреля, в области лабораторным методом подтвердили 258 случаев заболевания коронавирусом, из них 14 — летальных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил очiльник области Андрей баллон, передает корреспондент УНН.
За минувшие сутки методом ПЦР-реакции обнаружили семь новых случаев заболевания COVID-19. Речь идет о пяти инфицированных в Кропивницком: 53-летнем мужчине, 44-летней женщине, 42-летней женщине, 73-летней женщине и 62-летней женщину (фельдшер Центра экстренной медицинской помощи), 28-летней женщину с Новоархангельска, 58-летней женщине с Черняховки Кропивницкого района, которая является работница ЦПМСД № 2 в Кропивницкому.
“К сожалению, за прошедшие сутки было зарегистрировано новый летальный случай. В Центральной городской больнице в Кропивницкому умер 75-летний мужчина с подтвержденными коронавирусом”, — говорится в публикации.
Всего в Кировоградской области зафиксировали 14 летальных случаев среди людей, которые были инфицированные на COVID-19.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки бригады скорой госпитализировали 60 киевлян с подозрением на COVID-19.