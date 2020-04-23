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75-рiчний чоловiк помер від COVID-19 у Кропивницькому

75-рiчний чоловiк помер від COVID-19 у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 9578 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Станом на 23 квiтня, в областi лабораторним методом пiдтвердили 258 випадкiв захворювання на коронавiрус, із них 14 — летальних. Про це на своїй сторiнцi у Facebook повiдомив очiльник областi Андрiй Балонь, передає кореспондент УНН.

За минулу добу методом ПЛР-реакцiї виявили сiм нових випадкiв захворювання на COVID-19. Йдеться про п’ятьох iнфiкованих у Кропивницькому: 53-рiчного чоловiка, 44-рiчну жiнку, 42-рiчну жiнку, 73-рiчну жiнку та 62-рiчну жiнку (фельдшер Центру екстреної медичної допомоги), 28-рiчну жiнку з Новоархангельська, 58-рiчну жiнку з Черняхiвки Кропивницького району, яка є працiвницею ЦПМСД № 2 у Кропивницькому.

“На жаль, за минулу добу було зареєстровано новий летальний випадок. У Центральнiй мiськiй лiкарнi в Кропивницькому помер 75-рiчний чоловiк iз пiдтвердженим коронавiрусом”, — йдеться в дописi.

Усього на Кiровоградщинi зафiксували 14 летальних випадкiв серед людей, якi були iнфiкованi на COVID-19.

Як повідомляв УНН, за минулу добу бригади швидкої госпіталізували 60 киян із підозрою на COVID-19.

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