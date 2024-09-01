7 погибших и 37 раненых в аварии автобуса в Миссисипи
Киев • УНН
Автобус компании Autobuses Regiomontanos съехал с дороги и перевернулся из-за неисправности шины. Среди жертв - 6-летний мальчик и его 16-летняя сестра, власти продолжают идентификацию других погибших.
Семь человек погибли и десятки были ранены в результате аварии автобуса на автостраде Interstate 20 в штате Миссисипи утром в субботу, сообщила патрульная служба штата. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Шесть пассажиров погибли на месте, а еще один скончался в больнице, говорится в пресс-релизе. Автобус направлялся на запад, когда съехал с дороги вблизи Бовины в округе Уоррен и перевернулся. В аварии не было задействовано других транспортных средств.
Причиной аварии стала неисправность шины, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте на платформе X. Автобус принадлежал компании Autobuses Regiomontanos. Представительница офиса компании в Ларедо, Техас, подтвердила, что им известно об аварии, но отказалась отвечать на вопросы или назвать свое имя.
Транспортная компания заявляет, что имеет 20-летний опыт предоставления услуг между 100 направлениями в Мексике и США. На своем вебсайте компания рекламирует «современный парк автобусов, которые проходят ежедневное техническое обслуживание», и предлагает «поездки по специальным ценам для работников».
Среди погибших - 6-летний мальчик и его 16-летняя сестра, которых идентифицировала их мать, сообщил коронер округа Уоррен Дуг Хаски. Власти продолжают работу по идентификации других жертв.
Тридцать семь пассажиров были доставлены в больницы в Уиксбурге и Джексоне. Расследование инцидента продолжается, и пока имена погибших не разглашаются. Других деталей пока не сообщается.
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