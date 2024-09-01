7 загиблих та 37 поранених у аварії автобуса в Міссісіпі
Київ • УНН
Автобус компанії Autobuses Regiomontanos з'їхав з дороги та перекинувся через несправність шини. Серед жертв - 6-річний хлопчик та його 16-річна сестра, влада продовжує ідентифікацію інших загиблих.
Сім людей загинули і десятки були поранені в результаті аварії автобуса на автостраді Interstate 20 у штаті Міссісіпі вранці в суботу, повідомила патрульна служба штату. Про це пише АР, передає УНН.
Деталі
Шість пасажирів загинули на місці, а ще один помер у лікарні, йдеться у пресрелізі. Автобус прямував на захід, коли з'їхав з дороги поблизу Бовіни в окрузі Воррен і перекинувся. В аварії не було задіяно інших транспортних засобів.
Причиною аварії стала несправність шини, повідомила Національна рада з безпеки на транспорті на платформі X. Автобус належав компанії Autobuses Regiomontanos. Представниця офісу компанії в Ларедо, Техас, підтвердила, що їм відомо про аварію, але відмовилася відповідати на запитання чи назвати своє ім’я.
Транспортна компанія заявляє, що має 20-річний досвід надання послуг між 100 напрямками в Мексиці та США. На своєму вебсайті компанія рекламує "сучасний парк автобусів, які проходять щоденне технічне обслуговування", та пропонує "поїздки за спеціальними цінами для працівників".
Серед загиблих – 6-річний хлопчик і його 16-річна сестра, яких ідентифікувала їхня мати, повідомив коронер округу Воррен Дуг Хаскі. Влада продовжує роботу з ідентифікації інших жертв.
Тридцять сім пасажирів були доставлені до лікарень у Віксбурзі та Джексоні. Розслідування інциденту триває, і наразі імена загиблих не розголошуються. Інших деталей поки що не повідомляють.
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