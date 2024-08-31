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Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинула дитина, 5 постраждалих

Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинула дитина, 5 постраждалих

Київ • УНН

 • 22186 перегляди

На трасі Київ-Одеса легковик зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинула одна дитина, ще п'ятеро людей, включаючи двох дітей, отримали травми різного ступеня тяжкості.

У п'ятницю, 30 серпня, близько 19-ї години на трасі Київ-Одеса поблизу населеного пункту Єгорівка сталася страшна аварія: легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, унаслідок чого було травмовано шестеро людей, серед яких троє дітей. Про це повідомили у поліції Одещини, передає УНН

Деталі

За попередньою інформацією поліції Одещини, у легковику перебували троє дорослих і троє дітей. Усі пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості, а одна дитина загинула на місці від отриманих травм.

"Двоє дітей та один дорослий доставлені до лікарні. Ще двом дорослим надано допомогу на місці", — повідомили у поліції.

На даний момент інформації про стан водія вантажівки та постраждалих пасажирів легкового автомобіля немає. На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини трагедії.

У ДТП під Києвом потрапив нардеп Копитін: є підозра на перелом хребта29.08.24, 18:33 • 28418 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП

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