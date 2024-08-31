Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: погиб ребенок, 5 пострадавших
Киев • УНН
На трассе Киев-Одесса легковушка столкнулась с грузовиком. В результате аварии погиб один ребенок, еще пять человек, включая двух детей, получили травмы различной степени тяжести.
В пятницу, 30 августа, около 19 часов на трассе Киев-Одесса вблизи населенного пункта Егоровка произошла страшная авария: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего были травмированы шесть человек, среди которых трое детей. Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает УНН.
Детали
По предварительной информации полиции Одесской области, в легковушке находились трое взрослых и трое детей. Все пассажиры получили травмы различной степени тяжести, а один ребенок погиб на месте от полученных травм.
«Двое детей и один взрослый доставлены в больницу. Еще двум взрослым оказана помощь на месте», - сообщили в полиции.
На данный момент информации о состоянии водителя грузовика и пострадавших пассажиров легкового автомобиля нет. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства трагедии.
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