Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: погиб ребенок, 5 пострадавших

В пятницу, 30 августа, около 19 часов на трассе Киев-Одесса вблизи населенного пункта Егоровка произошла страшная авария: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего были травмированы шесть человек, среди которых трое детей. Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает УНН.

Детали

По предварительной информации полиции Одесской области, в легковушке находились трое взрослых и трое детей. Все пассажиры получили травмы различной степени тяжести, а один ребенок погиб на месте от полученных травм.

«Двое детей и один взрослый доставлены в больницу. Еще двум взрослым оказана помощь на месте», - сообщили в полиции.

На данный момент информации о состоянии водителя грузовика и пострадавших пассажиров легкового автомобиля нет. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства трагедии.

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