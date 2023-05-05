6 мая: День Святого Юрия и профессиональный праздник украинских пехотинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня, 6 мая, христиане отмечают День великомученика Святого Юрия (Георгия Победоносца). Юрий еще в молодом возрасте стал полководцем и приближенным римского императора Диоклетиана. Но когда Диоклетиан начал гонения на христиан, то Юрий отказался от всех почестей и стал на защиту христианства. Ведь его отец тоже был христианином и был казнен за это. Такая же судьба ждала и Юрия.
В христианской традиции он почитается как покровитель воинов. А по народным традициям он считается покровителем скота и животных. Именно в День Святого Юрия пастухи выгоняют скот на пастбища. В этот день, также, проводится первое в году доение овец.
Имеет этот день и определенные народные приметы: если нет ветра, то будет хороший урожай, а если идет сильный дождь, то вырастет много травы.
А еще в этот день не советуют жениться – считается, что брак будет не счастливым.
Также 6 мая в Украине с 2019 года отмечается День пехоты. Дата выбрана не случайно, ведь именно 6 мая 1648 года украинские казаки под предводительством Богдана Хмельницкого одержали победу под Желтыми водами.
А еще сегодня Международный день без диет. Праздник основан в 1992 году британкой Мэри Эванс Янг, которая в свое время пережила нервную анорексию, после чего стала помогать людям ценить себя такими, какие они есть, ценить тело, которое у них есть.
В первую субботу мая, которая в этом году приходится на 6 число с 2015 отмечается Международный день беспилотника. Цель праздника, что дроны можно использовать не только в военных целях.
Именины сегодня празднуют Анатолий, Георгий, Иван, Валерий, Валерия, Валерия, Александра.