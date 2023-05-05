6 мая: День Святого Юрия и профессиональный праздник украинских пехотинцев

В христианской традиции он почитается как покровитель воинов. А по народным традициям он считается покровителем скота и животных. Именно в День Святого Юрия пастухи выгоняют скот на пастбища. В этот день, также, проводится первое в году доение овец.

Имеет этот день и определенные народные приметы: если нет ветра, то будет хороший урожай, а если идет сильный дождь, то вырастет много травы.

А еще в этот день не советуют жениться – считается, что брак будет не счастливым.

Также 6 мая в Украине с 2019 года отмечается День пехоты. Дата выбрана не случайно, ведь именно 6 мая 1648 года украинские казаки под предводительством Богдана Хмельницкого одержали победу под Желтыми водами.

А еще сегодня Международный день без диет. Праздник основан в 1992 году британкой Мэри Эванс Янг, которая в свое время пережила нервную анорексию, после чего стала помогать людям ценить себя такими, какие они есть, ценить тело, которое у них есть.

В первую субботу мая, которая в этом году приходится на 6 число с 2015 отмечается Международный день беспилотника. Цель праздника, что дроны можно использовать не только в военных целях.

Именины сегодня празднуют Анатолий, Георгий, Иван, Валерий, Валерия, Валерия, Александра.