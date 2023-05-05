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6 травня: День Святого Юрія та професійне свято українських піхотинців

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні, 6 травня, християни відзначають День великомученика Святого Юрія (Георгія Побідоносця). Юрій ще у молодому віці став полководцем та наближеним римського імператора Діоклетіана. Та коли Діоклетіан почав гоніння на християн, то Юрій відмовився від усіх почестей та став на захист християнства. Адже його батько теж був християнином і був страчений за це. Така ж доля чекала і на Юрія.

У християнській традиції він вшановується як покровитель воїнів. А за народними традиціями він вважається покровителем худоби та тварин. Саме у День Святого Юрія пастухи виганяють худобу на пасовиська. У цей день, також, проводиться переше у році доїння овець.

Має цей день і певні народні прикмети: якщо не має вітру, то буде добрий врожай, а якщо йде сильний дощ, то виросте багато трави.

А ще у цей не радять одружуватися – вважається, що шлюб буде не щасливим.

Також 6 травня в Україні з 2019 року відзначається День піхоти. Дата обрана не випадково, адже саме 6 травня 1648 року українськиі козаки під проводом Богдана Хмельницького здобули перемогу під Жовтими водами.

А ще сьогодні Міжнародний день без дієт. Свято засноване у 1992 році британкою Мері Еванс Янг, яка свого часу пережила нервову анорексію, після чого стала допомагати людям цінувати себе такими, якими вони є, цінувати тіло, яке у них є.

У першу суботу травня, яка цього року припадає на 6 число з 2015 відзначається Міжнародний день безпілотника. Мета свята, що дрони можна використовувати не лише у військових цілях.

Іменини сьогодні святкують Анатолій, Георгій, Іван, Валерій, Валерія, Олександра.

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