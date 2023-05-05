6 травня: День Святого Юрія та професійне свято українських піхотинців

КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні, 6 травня, християни відзначають День великомученика Святого Юрія (Георгія Побідоносця). Юрій ще у молодому віці став полководцем та наближеним римського імператора Діоклетіана. Та коли Діоклетіан почав гоніння на християн, то Юрій відмовився від усіх почестей та став на захист християнства. Адже його батько теж був християнином і був страчений за це. Така ж доля чекала і на Юрія.