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Более 40% украинцев смотрят турецкие сериалы - опрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2017 года, 53% украинский заявили, что положительно относятся к турецкому народу, передает УНН со ссылкой на обнародованные материалы исследования.

Кроме того, 43% опрошенных заявили о нейтральное отношение, и только 2% - об отрицательном. Наиболее позитивное отношение к турецкому народу среди жителей Юга и Центра (по 57%), на Западе положительно относятся 53%, на Востоке - 38%. При этом несколько более позитивно, чем другие, к туркам относятся жители городов, граждане с относительно высоким уровнем дохода, те, кто посещал Турцию хотя бы один раз, или же смотрят турецкие сериалы.

46% опрошенных ассоциируют Турцию с туризмом, отдыхом на море и курортами, 12% ассоциируют с турецкими товарами, продуктами, сериалами. Четверть опрошенных не смогли назвать никаких ассоциаций, связанных с Турцией.

Посещали Турцию всего 10% опрошенных (9% - один-два раза, 1% -более чем два раза) .Дещо чаще других в этой стране были лица в возрасте до 50 лет и более состоятельные.

Среди посещал Турцию, 76% ездили туда с целью отдыха, 24% посещали эту страну с целью экскурсий по туристическим городах. Лишь 6% ездили туда на работу, 4% - по делам бизнеса, 3% - посещали родственников.

54% респондентов оценили отношения Украины и Турции как дружественные, 37% - как нейтральные и только 1% - как враждебные. 7% не смогли ответить на этот вопрос.

В целом, 54% респондентов положительно относятся к турецким товаров, 37% - нейтрально, только 2% - отрицательно. 7% затруднились выразить свое отношение.

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56% опрошенных смотрят турецкие сериалы. В то же время 70% среди тех, кто смотрит сериалы, говорят, что они создают положительное впечатление о стране, и только 5% - что отрицательное. Турецкие сериалы особенно популярны среди женщин, чаще старшего возраста, а также более популярны в селах, чем в городах.

В опросе приняло участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Исследование проводилось с 15 до 23 ноября 2017

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