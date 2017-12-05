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Більше 40% українців дивляться турецькі серіали – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у листопаді 2017 року, 53% українців заявили, що позитивно ставляться до турецького народу, передає УНН з посиланням на оприлюднені матеріали дослідження.

Окрім того, 43% опитаних заявили про нейтральне ставлення, і тільки 2% - про негативне. Найбільш позитивне ставлення до турецького народу серед жителів Півдня і Центру (по 57%), на Заході позитивно ставляться 53%, на Сході - 38%. При цьому дещо позитивніше, ніж інші, до турків ставляться жителі міст, громадяни з відносно високим рівнем доходу, ті, хто відвідував Туреччину хоча б один раз, або ж дивляться турецькі серіали.

46% опитаних асоціюють Туреччину з туризмом, відпочинком на морі і курортами, 12% асоціюють з турецькими товарами, продуктами, серіалами. Чверть опитаних не змогли назвати ніяких асоціацій, пов'язаних з Туреччиною.

Відвідували Туреччину всього 10% опитаних (9% - один-два рази, 1% -більш ніж два рази).Дещо частіше за інших в цій країні були особи віком до 50 років і більш заможні.

Серед тих, хто відвідував Туреччину, 76% їздили туди з метою відпочинку, 24% відвідували цю країну з метою екскурсій по туристичним містах. Лише 6% їздили туди на роботу, 4% - у справах бізнесу, 3% - відвідували родичів.

54% респондентів оцінили відносини України і Туреччини як дружні, 37% - як нейтральні і тільки 1% - як ворожі. 7% не змогли відповісти на це питання.

В цілому, 54% респондентів позитивно ставляться до турецьких товарів, 37% - нейтрально, тільки 2% - негативно. 7% не змогли висловити своє ставлення.

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56% опитаних не дивляться турецьких серіалів. У той же час 70% серед тих, хто дивиться серіали, кажуть, що вони створюють позитивне враження про країну, і тільки 5% - що негативне. Турецькі серіали особливо популярні серед жінок, частіше старшого віку, також більш популярні в селах, ніж в містах.

В опитуванні взяло участь 2000 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Дослідження проводилось з 15 до 23 листопада 2017 р.

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