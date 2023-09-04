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5 сентября: Международный день благотворительности, День Амазонки

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сегодня, 5 сентября, отмечается Международный день благотворительности. Событие было учреждено решением Генеральной ассамблеи ООН в 2012 году в честь Матери Терезы, пишет УНН.

Агнес Гондже Боянджиу, которая известна всему миру как Мать Тереза, родилась в 1910 году.
В 1928 году она присоединилась к католическому ордену миссионерок, а через три года стала монахиней, избрав для себя новое имя — Тереза, в честь Святой Терезы, покровительницы миссионеров.

После Второй мировой войны Мать Тереза уехала в Индию, где основала орден “Миссионеры милосердия”.

За свою благотворительную деятельность Мать Тереза в 1979 году получила Нобелевскую премию мира. В 1996 году под её руководством действовали 610 различных миссионерских миссий более чем в 100 странах мира. К работе этих миссий было привлечено более 100 тысяч волонтёров.

Помела Мать Тереза 5 сентября 1997 года. 4 сентября 2016 года Папа Римский Франциск провозгласил Мать Терезу святой.

Также сегодня отмечается День Амазонки и ее тропических лесов.
Амазонка является самой длинной и самой полноводной рекой в мире. Длина Амазонки составляет 6992 километра. Бассейн реки составляет семь миллионов квадратных километров. И практически все это тропические леса. В этих лесах продает 10% разнообразных представителей дикой природы.

Цель этого события — информирование общества о необходимости бережного отношения к Амазонке и ее тропическим лесам, ведь важная и неотъемлимая часть экосистемы нашей планеты.

Еще 5 сентября можно отметить День опозданий.
Событие возникло в США и быстро приобрело популярность в многих странах мира.

В 1956 году споявился даже коуб прокрастинаторов — людей, которые не отличаются пунктуальностью.

По церковному календарю сегодня почитается память Захария и Елизаветы — родителей Иоанна Крестителя.

Захарий и Елизавета вели благочестивую жизнь. Оба были уже преклонного возраста, детей у них не было.

Однажды, когда Захарий совершал каждение в храме, к нему спустился архангел Гавриил и предрек мужчине, что у него родится сын, которого назовут Иоанном. Будет этот сын великим перед Богом и принесет великую радость народу израильскому.

Захарий не поверил архангелу, и Гавриил лишил мужчину речи. Заговорил он только после того, как его новорожденного сына назвали Иоанном.

Считается, что Иоанн Предтеча родился за полгода до появления на свет Иисуса. Елизавете пришлось бежать с маленьким Иоанном в пустыню, ведь после рождения Сына Божьего иудейский царь Ирод приказал убить всех младенцев.

Тогда же воины Ирода ворвались в храм с требованием, чтобы Захария отдал им сына. Мужчина отказался и его убили. Елизавета тем временем с маленьким Иоанном убежала в пустыню, где прожила еще 40 лет.

Именины 5 сентября отмечают Захарий, Ефрем, Иван, Николай, Елизавета.

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