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5 вересня: Міжнародний день благодійності, День Амазонки

5 вересня: Міжнародний день благодійності, День Амазонки

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сьогодні, 5 вересня, відзначається Міжнародний день благодійності. Подія була заснована рішенням Генеральної асамблеї ООН у 2012 році на честь Мати Терези, пише УНН.

Агнес Гондже Боянджіу, яка відома всьому світу як Мати Тереза, народилася 1910 році.
У 1928 році вона приєдналася до католицького ордену місіонерок, а за три роки стала черницею, обравши для себе нове ім’я — Тереза, на честь Святої Терези, покровительки місіонерів.

Після Другої світової війни Мати Тереза поїхала до Індії, де заснувала орден “Місіонери милосердя”.

За свою благодійну діяльність Мати Тереза у 1979 році отримала Нобелівську премію миру. У 1996 році під її керівництвом діяли 610 різноманітних місіонерських місій більше ніж у 100 країнах світу. До роботи цих місій було залучено більше 100 тисяч волонтерів.

Помела Мати Тереза 5 вересня 1997 року. 4 вересня 2016 року Папа Римський Франциск проголосив Мати Терезу святою.

Також сьогодні відзначається День Амазонки та її тропічних лісів.
Амазонка є найдовшою та найповновіднішою річкою у світі. Довжина Амазонки складає 6992 кілометри. Басейн річки складає сім мільйонів квадратних кілометрів. І практично все це тропічні ліси. У цих лісах продає 10% різноманітних представників дикої природи.

Мета цієї події — інформування суспільства про необхідність дбайливого ставлення до Амазонки та її тропічних лісів, адже важлива і невід’ємна частина екосистеми нашої планети.

Ще 5 вересня можна відзначити День запізнень.
Подія виникла у США і швидко набула популярності у багатьох країнах світу.

У 1956 році з’явився навіть коуб прокрастинаторів — людей, які не вирізняються пунктуальністю.

За церковним календарем сьогодні вшановується пам’ять Захарія та Єлизавети — батьків Іоанна Хрестителя.

Зарій та Єлизавета вели благочестиве життя. Обоє були вже похилого віку, дітей у них не було.

Одного разу, коли Захарій здійснював кадіння у храмі, до нього спустився архангел Гавриїл та передрік чоловіку, що у нього народиться син якого назвуть Іоанном. Буде цей син великим перед Богом та принесе велику радість народу ізраїльському.

Захарій не повірив архангелу, тож Гавриїл позбавив чоловіка мови. Заговорив він лише після того як його новонародженого сина нарекли Іоанном.

Вважається, що Іоанн предтеча народився за півроку до появи на світ Ісуса. Єлизаветі довелося тікати з маленьким Іоанном до пустелі, адже після народження Сина Божого іудейський цар Ірод наказав вбити усіх немовлят.

Тоді ж воїни Ірода увірвалися до храму з вимогою аби Захарія віддав їм сина. Чоловік відмовився і його вбили. Єлизавета тим часом з маленьким Іоанном втекла до пустелі, де прожила ще 40 років.

Іменини 5 вересня святкують Захарій, Єфрем, Іван, Микола, Єлизавета.

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