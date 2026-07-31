423 ОБ БПС "Скифские Грифоны" становится полком и опровергает фейки российской пропаганды
Киев • УНН
С 1 августа 2026 года 423 отдельный батальон беспилотных систем "Скифские Грифоны" масштабируется до уровня отдельного полка. Командиром подразделения остается подполковник Виталий Герсак.
С 1 августа 2026 года 423 отдельный батальон беспилотных систем "Скифские Грифоны" реорганизуется и масштабируется до уровня отдельного полка беспилотных систем. Командиром новосозданного отдельного полка остается неизменный лидер боевого подразделения — подполковник Виталий Герсак, передает УНН.
Благодаря внедрению современных технологий и постоянному повышению боевой эффективности использования БПЛА, в течение 2024-2026 гг. "Скифские Грифоны" прошли путь от отдельного отряда БПС до отдельного полка 20 армейского корпуса оперативного командования "Юг".
Это одно из самых эффективных подразделений в зоне ответственности ОК "Юг" и среди подразделений БПС Командования Сухопутных войск ВСУ. С начала 2025 года батальон держится в ТОП-20 рейтинга "Дельта" и является первым по эффективности среди подразделений уровня отдельных батальонов. За менее чем двухлетний период своего существования "Скифские Грифоны" поразили более 5750 единиц живой силы противника, 533 вражеских автомобиля, 222 артиллерийские системы, 29 складов, 21 танк, 320 вражеских БПЛА различных типов, а также почти 13 000 наблюдательных пунктов и пунктов дислокации врага.
Подразделение имеет собственную инженерно-конструкторскую базу, экспериментальное производство боеприпасов и летательных аппаратов, мастерские и учебно-тренировочные площадки, а также опытные экипажи, которые управляют всеми типами современных БПЛА и применяют все имеющиеся виды вооружений.
"По случаю дня рождения нового отдельного полка, хочу передать "привет" тем российским военкорам, которые в последнее время публикуют радостные фейки о якобы уничтожении наших боевых расчетов. Настойчивые попытки нанести вред "Скифским Грифонам" происходят постоянно, но все они безрезультатны. Мы не только живы и здоровы, но и продолжаем расти", — заявляет командир полка В. Герсак.
ФОТО: В последнее время российская пропаганда уделяет особое внимание "Скифским Грифонам"
После преобразования в полк боевые возможности нашего подразделения дополнительно и ощутимо увеличатся, так что на "концерт к Кобзону" мы отправим еще больше оккупантов, — отмечают в 423 ОП БПС.