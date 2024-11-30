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412 миллионов долларов компенсации за неудачные инъекции в половой орган

412 миллионов долларов компенсации за неудачные инъекции в половой орган

Киев  •  УНН

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66-летний мужчина из Нью-Мексико получил компенсацию в $412 млн из-за неправильного лечения в медицинском центре NuMale. Клинику обвинили в мошеннической схеме и неоправданных инъекциях, приведших к необратимым повреждениям.

Житель Нью-Мексико получил компенсацию в размере 412 миллионов долларов за врачебную халатность, вызванную неудачными инъекциями в половой орган. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

Решение было вынесено после судебного разбирательства, состоявшегося в Альбукерке, на котором рассмотрели иск, поданный адвокатами пострадавшего в 2020 году. Ответчиками по делу были: медицинский центр NuMale и должностные лица компании.

"Это дело, которое устанавливает национальный рекорд, и оно справедливо, потому что я не думаю, что есть место для лицензированных специалистов, которые обманывают пациентов ради денег. Это очень вопиющее нарушение их фидуциарных обязанностей", 

сказала Лори Бенко, адвокат истца.

Согласно жалобе, мужчине было 66 лет, когда он посетил клинику в 2017 году в поисках лечения от усталости и потери веса. Клинику обвиняют в том, что она поставила ему неправильный диагноз и без необходимости лечила его инвазивными уколами от эректильной дисфункции, что привело к необратимым повреждениям.

Ник Роули, еще один адвокат, входивший в команду истца, сказал, что медицинская корпорация за пределами штата создала "мошенническую схему, чтобы заработать миллионы на обмане пожилых людей".

Вместо этого президент медицинского центра Numele Брэд Палубицки сообщил, что компания сосредоточена на продолжении оказания ответственной медицинской помощи пациентам, поддерживая строгие стандарты безопасности и соответствия во всех своих учреждениях.

"Мы уважаем судебный процесс, но в связи с продолжающимися судебными разбирательствами мы не можем комментировать конкретные детали дела прямо сейчас", 

- сказал Брэд Палубицки.

Numele также имеет клиники в Колорадо, Флориде, Иллинойсе, Неваде, Небраске, Северной Каролине и Висконсине.

Согласно судебным протоколам, присяжные установили, что мошенническое и халатное поведение ответчиков привело к убыткам истца. Они также обнаружили, что недобросовестное поведение ответчиков нарушило закон о недобросовестной практике.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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