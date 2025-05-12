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400 миллионов долларов в порошке: в Австралии обезвредили масштабную схему наркотрафика и изъяли более тонны кокаина

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Австралийские власти перехватили у побережья более тонны кокаина стоимостью 400 миллионов долларов. Задержаны пять мужчин, которым предъявлены обвинения.

400 миллионов долларов в порошке: в Австралии обезвредили масштабную схему наркотрафика и изъяли более тонны кокаина

Австралийские власти перехватили более тонны кокаина стоимостью 400 миллионов долларов. В ходе операции, которая проводилась 9 мая, были арестованы пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

В совместном пресс-релизе полиция Нового Южного Уэльса и Федеральная полиция Австралии сообщили, что получили информацию о подозрительной покупке лодки за большую сумму наличных в конце апреля, поэтому начали отслеживать передвижение судна и устанавливать причастных лиц.

По информации агентств, они следили за деятельностью судна, которое путешествовало на север через залив Нельсон и Порт-Маккуори. Когда лодка вернулась к берегу в пятницу, 9 мая, власти начали ее перехват.

Более тонны кокаина стоимостью почти 400 миллионов долларов было изъято у побережья Австралии во время операции по борьбе с наркотиками, которая завершилась арестом пяти мужчин в пятницу

- сообщила местная власть.

По данным властей страны, на борту судна было примерно 1110 блоков кокаина общим весом 1,039 тонны.

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На борту арестовали двух мужчин в возрасте 24 и 26 лет. Еще трех дельцов – 28, 29 и 35 лет – были арестованы на берегу после того, как следователи остановили два транспортных средства, на которых те пытались скрыться.

Огромное побережье Австралии привлекает организованные преступные группы, которые пытаются воспользоваться этим, пытаясь импортировать наркотики с помощью лодок. Плохая новость для них заключается в том, что AFP будет продолжать сотрудничать с нашими партнерами, чтобы бороться с организованными преступными синдикатами, которые ошибочно считают, что могут действовать безнаказанно

- сказал помощник комиссара AFP Стивен Даметто.

По информации издания, двум мужчинам, арестованным на лодке, было предъявлено обвинение в поставке наркотика в большом коммерческом количестве, тогда как трем мужчинам, арестованным на берегу, было предъявлено обвинение в участии в поставке наркотика в большом коммерческом количестве. Всем пятерым - обвинение в участии в преступной группировке.

Все пятеро мужчин предстали перед судом, но им было отказано в освобождении под залог. Следователи работают над тем, чтобы узнать больше о происхождении наркотиков и вероятных сообщниках группировки, указано в публикации.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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