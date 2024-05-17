В Испании полиция изъяла у картеля рекордную партию метамфетамина в почти 2 тонны

Испанская полиция разоблачила масштабную сеть распространения метамфетамина мексиканского картеля "Синалоа". В результате операции правоохранители изъяли 1,8 тонны наркотика. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Полиция задержала пятерых подозреваемых в участии в наркокартеле - гражданина Мексики, которого считают лидером группы, трех испанцев и одного румына. Также провели обыски на шести объектах в восточном регионе Валенсии.

Как пишет издание, это считают крупнейшей конфискацией метамфетамина в истории страны.

Количество изъятого кокаина в порту Гамбурга увеличилось втрое за последние пять лет

Правоохранители объяснили, что задержанные хранили наркотики в отдаленных районах Валенсии, а затем отправляли метамфетамин в другие европейские страны в автомобилях с двойным дном.

В полиции также добавили, что расследование продолжается, поэтому аресты могут продолжиться.

Дополнение

Картель "Синалоа" - транснациональная преступная организация, которая контрабандой ввезла в США более тысячи тонн кокаина, марихуаны, метамфетамина и героина.

В схемы картеля по торговле наркотиками были вовлечены полицейские и высокопоставленные чиновники в Мексике и всей Центральной Америке.

Напомним

Болгарские таможенники конфисковали около 170 кг кокаина с судна, перевозившего бананы из Эквадора. Общую стоимость перевозимого кокаина оценивают в 6,2 млн евро.