В Іспанії поліція вилучила в картелю рекордну партію метамфетаміну в майже 2 тонни
Київ • УНН
Іспанська поліція вилучила 1,8 тонни метамфетаміну у мексиканського картелю Сіналоа, заарештувавши 5 підозрюваних. Правоохоронці кажуть, що це найбільша конфіскована партія наркотику.
Іспанська поліція викрила масштабну мережу розповсюдження метамфетаміну мексиканського картелю "Сіналоа". В результаті операції правоохоронці вилучили 1,8 тонни наркотику. Про це пише Associated Press, передає УНН.
Деталі
Поліція затримала пʼятьох підозрюваних в участі в наркокартелі — громадянина Мексики, якого вважають лідером групи, трьох іспанців й одного румуна. Також провели обшуки на шести обʼєктах у східному регіоні Валенсії.
Як пише видання, це вважають найбільшою конфіскацією метамфетаміну в історії країни.
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Правоохоронці пояснили, що затримані зберігали наркотики у віддалених районах Валенсії, а потім відправляли метамфетамін в інші європейські країни в автомобілях із подвійним дном.
У поліції також додали, що розслідування триває, тож арешти можуть продовжитися.
Доповнення
Картель "Сіналоа" — транснаціональна злочинна організація, яка контрабандою ввезла до США понад тисячу тонн кокаїну, марихуани, метамфетаміну і героїну.
До схем картелю з торгівлі наркотиками були залучені поліцейські і високопосадовці у Мексици та всієї Центральної Америки.
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