400 мільйонів доларів у порошку: в Австралії знешкодили масштабну схему наркотрафіку та вилучили понад тонну кокаїну

Австралійська влада перехопила понад тонну кокаїну вартістю 400 мільйонів доларів. Під час операції, яка проводилась 9 травня, були арештовані п'ять чоловіків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Fox News.

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У спільному пресрелізі поліція Нового Південного Уельсу та Федеральна поліція Австралії повідомили, що отримали інформацію про підозрілу купівлю човна за велику суму готівки наприкінці квітня, тож почали відстежувати пересування судна та встановлювати причетних осіб.

За інформацією агентств, вони стежили за діяльністю судна, яке подорожувало на північ через затоку Нельсон і Порт-Маккуорі. Коли човен повернувся до берега в п'ятницю, 9 травня, влада розпочала його перехоплення.

Понад тонну кокаїну вартістю майже 400 мільйонів доларів було вилучено біля узбережжя Австралії під час операції з боротьби з наркотиками, яка завершилася арештом п'ятьох чоловіків у п'ятницю - повідомила місцева влада.

За даними влади країни, на борту судна було приблизно 1110 блоків кокаїну загальною вагою 1,039 тонни.

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На борту заарештували двох чоловіків віком 24 та 26 років. Ще трьох ділків – 28, 29 та 35 років – було заарештовано на березі після того, як слідчі зупинили два транспортні засоби, на яких ті намагалися втекти.

Величезне узбережжя Австралії приваблює організовані злочинні групи, які намагаються скористатися цим, намагаючись імпортувати наркотики за допомогою човнів. Погана новина для них полягає в тому, що AFP продовжуватиме співпрацювати з нашими партнерами, щоб боротися з організованими злочинними синдикатами, які помилково вважають, що можуть діяти безкарно - сказав помічник комісара AFP Стівен Даметто.

За інформацією видання, двом чоловікам, заарештованим на човні, було висунуте звинувачення у постачанні наркотику у великій комерційній кількості, тоді як трьом чоловікам, заарештованим на березі, було висунуте звинувачення в участі у постачанні наркотику у великій комерційній кількості. Усім п'ятьом - звинувачення в участі у злочинному угрупованні.

Усі п’ятеро чоловіків з’явилися до суду, але їм було відмовлено у звільненні під заставу. Слідчі працюють над тим, щоб дізнатися більше про походження наркотиків та ймовірних спільників угруповання, зазначено у публікації.

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