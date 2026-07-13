4 раненых в результате атаки РФ на Одессу, под удар попали автопарк и санаторий
Киев • УНН
В результате утренней атаки РФ на Одессу ранены 4 человека, среди них пятилетний ребенок. На территории автопарка загорелись 6 автобусов, еще 11 автобусов и 6 автомобилей повреждены.
В результате утренней атаки РФ на Одессу ранены 4 человека, на территории одного из автопарков загорелись 6 автобусов, сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
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"Утром враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате обстрела на территории одного из автопарков загорелись 6 автобусов. Еще 11 автобусов и 6 автомобилей получили повреждения. Также поражена территория санатория, в частности, здание учреждения", - написал Кипер в соцсетях.
"Одесса: в результате российской атаки ранены 4 человека", - указали в ГСЧС.
Как уточнил Кипер, по предварительным данным, двое человек пострадали на территории автопарка и еще двое - на территории санатория.
"Среди пострадавших в результате утренней атаки на город - пятилетний ребенок. С резаными ранами его госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь", - написал также глава Одесской МВА Сергей Лысак в соцсетях.
По данным Лысака, также в результате атаки РФ на Одессу повреждены 4 частных дома.
Спасатели ликвидировали пожары, сообщили в ГСЧС.
россия атаковала Одессу, затронута транспортная инфраструктура13.07.26, 08:27 • 2808 просмотров