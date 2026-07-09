35 судов за четыре дня: "Мадьяр" показал, как украинские дроны выносят российский флот у берегов Крыма
Киев • УНН
Командующий Сил беспилотных систем «Мадьяр» сообщил о поражении 35 танкеров, сухогрузов и специальных плавсредств за четыре дня. Всего ночью 9 июля уничтожено 45 военных целей оккупантов в Крыму и на юге.
За 96 часов поражено 35 танкеров, сухогрузов и специальных плавсредств. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных операций ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, пишет УНН.
"14 судов ночью 9 июля поражено в Азовском море, Птицы СБС. Теневой флот червей худеет: за 96 часов поражено 35 танкеров, сухогрузов и специальных плавсредств", - сообщил "Мадьяр".
Всего за ночь в оперативной глубине оккупанта в Крыму и южной части ВОТ бойцы СБС поразили 45 военных целей. Среди них: Сакская ТЭЦ, три склада/базы ГСМ и два МТЗ, станция помех "Житель", коммуникационные вышки, пункты дислокации врага, топливозаправщики и 14 судов "теневого флота" рф (12 танкеров, один сухогруз и один буксир).
Командующий привел подробный перечень российских судов, которые были поражены СБС в Азовском море в течение 6 - 9 июля. Среди них как минимум 20 танкеров, два сухогруза, один буксир и паром. Типы некоторых пораженных судов еще уточняются.
На видео, которое обнародовал командующий, виден прицел в форме сердца, характерный для дронов производства Fire Point, следовательно, часть целей была поражена дронами FP-2, применяемыми для ударов средней глубины.