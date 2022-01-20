35 человек погибли в результате ракетного обстрела города на севере Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В результате ракетного обстрела города на севере Сирии, контролируемый поддерживаемыми Турцией боевиками оппозиции, в четверг погибли 35 мирных жителей и более трех десятков человек получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на SOHR.
Детали
"Белые каски", сирийская группа гражданской обороны, которая действует в контролируемых оппозицией районах, заявила, что ракеты также вызвали пожар в жилом районе Африн, который кго добровольцы потушили.
Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), базирующаяся в Великобритании, группа по наблюдению за войной, также оценила количество погибших в 35 человек, заявив, что среди убитых есть дети.
Контекст
Город Африн находится под контролем Турции и союзных ей боевиков сирийской оппозиции с 2018 года после проведенной при поддержке Турции военной операции, в результате которой сирийские курдские боевики и тысячи курдских жителей были вытеснены из этого района.
С тех пор Африн и близлежащие деревни стали местом нападений на турецкие и поддерживаемые Турцией цели. Анкара считает курдских боевиков, которые контролируют часть сирийской территории вдоль границы с Турцией, террористами, связанными с курдскими повстанцами в Турции.
Сирийские курдские боевики объединились с возглавляемой США коалицией в борьбе против боевиков "Исламского государства", которые захватили треть Ирака и Сирии в 2014 году. ИД потерпела поражение, и с тех пор курдские силы создали автономную администрацию на северо-востоке Сирии, где находится и до сих пор базируется.