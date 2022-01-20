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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

35 людей загинули внаслідок ракетного обстрілу міста на півночі Сирії

35 людей загинули внаслідок ракетного обстрілу міста на півночі Сирії

Київ • УНН

 • 15709 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Внаслідок ракетного обстрілу міста на півночі Сирії, контрольованого підтримуваними Туреччиною бойовиками опозиції, у четвер загинули 35 мирних жителів і понад три десятки людей отримали поранення. Про це пише УНН з посиланням на SOHR.

Деталі

"Білі каски", сирійська група цивільної оборони, яка діє у контрольованих опозицією районах, заявила, що ракети також викликали пожежу в житловому районі Афріна, яку загасили його добровольці.

Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR), що базується у Великій Британії, група зі спостереження за війною, також оцінила кількість загиблих у 35 осіб, заявивши, що серед убитих є діти.

Контекст

Місто Афрін перебуває під контролем Туреччини та союзних їй бойовиків сирійської опозиції з 2018 року після проведеної за підтримки Туреччини військової операції, внаслідок якої сирійські курдські бойовики та тисячі курдських жителів були витіснені з цього району.

З того часу Афрін і прилеглі села стали місцем нападів на турецькі й підтримувані Туреччиною цілі. Анкара вважає курдських бойовиків, які контролюють частину сирійської території вздовж кордону з Туреччиною, терористами, пов'язаними з курдськими повстанцями у Туреччині.

Сирійські курдські бойовики об'єдналися з очолюваною США коаліцією у боротьбі проти бойовиків "Ісламської держави", які захопили третину Іраку та Сирії у 2014 році. ІД зазнала поразки, і з тих пір курдські сили створили автономну адміністрацію на північному сході Сирії, де знаходиться і досі базується.

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