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15 марта, 19:03 • 102087 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132808 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117817 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111805 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101732 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99769 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86786 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119712 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127024 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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31 января — Всемирный день ювелира

31 января — Всемирный день ювелира

Киев • УНН

 • 49953 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня, 31 января, отмечают Всемирный день ювелира, День скотча, Международный день зебры. Верующие чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, информирует УНН.

Всемирный день ювелира

Профессия ювелира считается одной из древнейших в мире и требует от человека сочетание математического склада ума и безупречного художественного вкуса. Ювелирные изделия означают гораздо больше, чем просто украшения. С их помощью человек демонстрирует свой хороший вкус и высокий уровень финансовой обеспеченности. Но перед тем, как они попали в магазин, с ними работал настоящий профессионал.

День скотча

Скотч изобрел Ричард Дрю. Мужчина работал на предприятии, которое производит целлофановый материал и наждачную бумагу. А вдохновило его на создание скотча посещение автосервиса. Когда Дрю находился на одном из них с проверкой, то увидел, что на автомобилях во время покраски разными цветами появляются неровные линии. А бумага, которую работники использовали, не помогает и не защищает от подтеканий. Тогда мужчина подумал, что можно использовать липкую ленту шириной не более 5 см с пластырем по краям. Изначально такая инновация была воспринята рабочими скептически, но Дрю таки решил запатентовать изобретение. Сегодня скотч известен во всем мире.

Международный день зебры

Это праздник ввели природоохранные организации, которые выступают за сохранение этих уникальных полосатых животных. Полосы являются естественным приспособлением, которое помогает зебре защищаться от диких животных. Также она может развивать скорость до 80 км/час. Благодаря празднику можно привлечь внимание политиков и общественных организаций к проблеме уничтожения зебр.

День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских

Всю свою жизнь они боролись с еретиками и несли в людей веру в Христа. Афанасий родился в Александрии в семье христиан. В молодые годы стал дьяконом Александрийской Церкви. Еще будучи совсем молодым человеком Афанасий видел, что в церкви нет настоящей благочестии. Ведь слишком много людей являются последователями Ария, отрицавшего тот факт, что Христос имеет в себе божественную природу. Когда умер патриарх Александр Афанасий занял его должность и начал развенчивать учение Ариан. Из-за этого они святого оклеветали и даже приписали ему изнасилование и убийство. Несколько раз патриарха изгоняли из Александрии.

Кирилл также был известным борцом за справедливость и веру во Христа. Когда он получил должность патриарха, то изгнал еретиков из Александрии, освятил капище язычников и даже построил большой храм на его месте. Самой тяжелой же была борьба Кирилла с несторианской ересью, Кирилл смог добиться созыва Вселенского Собора. Именно там учение Нестория признали еретическим, а самого Нестория лишили сана и изгнали в Ливийскую пустыню.

Именины

День Ангела празднуют: Владимир, Афанасий, Александр, Дмитрий, Вольдемар, Илларион, Евгений, Кирилл, Михаил, Николай, Максим, Сергей, Емельян, Оксана, Мария.

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