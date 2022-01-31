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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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31 січня — Всесвітній день ювеліра

31 січня — Всесвітній день ювеліра

Київ • УНН

 • 49955 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні, 31 січня, відзначають Всесвітній день ювеліра, День скотча, Міжнародний день зебри. Віряни вшановують пам’ять святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських, інформує УНН.

Всесвітній день ювеліра

Професія ювеліра вважається однією з найдавніших у світі і вимагає від людини поєднання математичного складу розуму та досконалого художнього смаку. Ювелірні вироби означають набагато більше, ніж просто прикраси. З їхньою допомогою людина демонструє свій гарний смак та високий рівень фінансової забезпеченості. Але перед тим, як вони потрапили в магазин, з ними працював справжній професіонал.

День скотча 

Скотч винайшов Річард Дрю. Чоловік працював на підприємстві, яке виготовляє целофановий матеріал та наждачний папір. А надихнуло його на створення скотчу відвідування автосервісу. Коли Дрю перебував на одному з них з перевіркою, то побачив, що на автомобілях під час фарбування різними кольорами з’являються нерівні лінії. А папір, який працівники використовували, не допомагає і не захищає від підтікань. Тоді чоловік подумав, що можна використовувати липку стрічку шириною не більше 5 см з пластиром по краям. Спочатку така інновація була сприйнята робітниками скептично, але Дрю таки вирішив запатентувати винахід. Сьогодні скотч відомий в усьому світі.

Міжнародний день зебри

Це свято запровадили природоохоронні організації, які виступають за збереження цих унікальних смугастих тварин. Смуги є природним пристосуванням, яке допомагає зебрі захищатися від диких тварин. Також вона може розвивати швидкість до 80 км/годину. Завдяки святу можна привернути увагу політиків та громадських організацій до проблеми знищення зебр.

День пам’яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських

Все своє життя вони боролися з єретиками і несли до людей віру в Христа. Афанасій народився в Олександрії в родині християн. В молоді роки став дияконом Олександрійської Церкви. Ще будучи зовсім молодим чоловіком Афанасій бачив, що в церкві немає справжньої благочесті. Адже надто багато людей є послідовниками Арія, який заперечував той факт, що Христос має в собі божественну природу. Коли помер патріарх Александр Афанасій зайняв його посаду і почав розвінчувати вчення аріан. Через це вони святого обмовили і навіть приписали йому зґвалтування і вбивство. Кілька разів патріарха виганяли з Олександрії.

Кирило також був відомим борцем за справедливість та віру в Христа. Коли він отримав посаду патріарха, то вигнав єретиків з Олександрії, освятив капище язичників та навіть побудував великий храм на його місці. Найважчою ж була боротьба Кирила з несторіанською єрессю, Кирило зміг добитися скликання Вселенського Собору. Саме там вчення Несторія визнали єретичним, а самого Несторія позбавили сану і вигнали у Лівійську пустелю.

Іменини 

День Ангела святкують: Володимир, Афанасій, Олександр, Дмитро, Вольдемар, Іларіон, Євген, Кирило, Михайло, Микола, Максим, Сергій, Омелян, Оксана, Марія.

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