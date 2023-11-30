30 ноября: Международный день секса, Всемирный день домашних животных
Киев • УНН
Международный день секса, который с 2007 года неофициально отмечается ежегодно 30 ноября, пропагандирует пользу регулярного секса для здоровья. одновременно отмечаются Всемирный день домашних животных и Международный день защиты информации, в которых подчеркиваются права животных и кибербезопасность.
Сегодня, 30 ноября, отмечается Международный день секса. Событие начали пользователи интернета в 2007 году, пишет УНН.
Столицей празднования Международного дня секса избрали Амстердам. Событие хоть и является неофициальным, но все равно входит в международный календарь ЮНЕСКО.
Цель сегодняшнего праздника-распространение темы секса и сексуальности, напоминание о том, что регулярный качественный секс улучшает здоровье и продлевает жизнь человека, потому что оказывает положительное влияние на иммунную и сердечно-сосудистую системы, на психологическое состояние в целом, помогает уменьшить вес, и тому подобное.
Как отмечать этот день и к каким публичным мероприятиям приобщаться, каждый для себя решает сам.
С 1931 года 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Мероприятие было начато Конгрессом зоозащитников в Риме.
Впоследствии девизом праздника выбрали фразу Антуана Сент-Экзюпери : мы несем ответственность за тех, кого приручили".
В ноябре 1988 года мир узнал о самом известном на тот момент компьютерного червя, который создал программист Роберт Морис. Вредоносная программа заразила большое количество компьютеров, подключенных к интернета.
Именно тогда остро встал вопрос информационной безопасности. Чтобы обратить внимание на эту проблему Американская Ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября Международным днем защиты информации.
Также сегодня проходят мероприятия по случаю Дня памяти всех жертв химической войны.
Мероприятие было основано в декабре 2015 года на 20-й сессии Конференции стран-участниц Конвенции о запрете разработки, производства, накопление и применение химического оружия и о его уничтожении.
По церковному календарю 30 ноября День памяти Андрея Первозванного.
Андрей, как и его брат апостол Петр, был рыбаком. Сперва был учеником Иоанна Крестителя, а впоследствии стал одним из первых учеников Иисуса Христа, за что его и назвали Первозванным.
По преданию, после распятия и воскресения Христа Андрей Первозванный пошел проповедовать в земли Восточной Европы. Считается, что побывал на территории современной Украины.
После этого направился в Грецию, где его схватили и распяли язычники. Мощи апостола сначала находились в Константинополе, а затем их перенесли в Италию.
Именины сегодня празднуют Андрей, Григорий, Иван.
30 ноября: Международный день секса, Всемирный день домашних животных
Международный день секса, который с 2007 года неофициально отмечается ежегодно 30 ноября, пропагандирует пользу регулярного секса для здоровья. одновременно отмечаются Всемирный день домашних животных и Международный день защиты информации, в которых подчеркиваются права животных и кибербезопасность.
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