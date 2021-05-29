29 мая: сегодня отмечают Международный день миротворцев и Всемирный день здорового пищеварения

Праздники

Международный день миротворцев отмечается ООН ежегодно 29 мая. В Украине официально отмечается с 2003 года.

Праздник был установлен в Украине после официального обращения Ассоциации миротворцев Украины к Президенту Украины “... учитывая весомый вклад миротворцев в поддержание стабильности в разных регионах планеты и поддерживая решение Генеральной Ассамблеи ООН ...” согласно Указу Президента Украины “О Международный день миротворцев” от 30 апреля 2003 № 374/2003.

С установлением в Украине Международного дня миротворцев был отменен День миротворца, который отмечался 3 июля.

В частности, 29 мая отмечается Всемирный день здоровья пищеварительной системы или Всемирный день здорового пищеварения.

Он установлен, чтобы привлечь внимание общества к проблемам пищеварения, которые, к сожалению, достаточно распространены среди граждан. Причины этого разные, главные из них: неправильное питание, низкое качество продуктов, вредные привычки, стрессы.

Чтобы сохранить здоровье пищеварительной системы, специалисты рекомендуют исключить негативные факторы: отказаться от вредных привычек, быть физически активными, избегать стрессов и нервного напряжения и, конечно, помнить о рационе.

Правильное питание является залогом здоровья, поэтому приемы пищи должны быть регулярными, полноценными и сбалансированными. Не нужно изнурять себя диетами, и рекомендуется ограничить употребление жирных, жареных, копченых, острых, соленых и маринованных блюд.

Созданная экспертами Гарвардской школы общественного здоровья “Тарелка здорового питания” является “советчицей” для тех, кто заботится о себе. Основные принципы здорового питания, в ней заложены, выглядят так:

— Овощи и фрукты должны составлять основную часть еды — ½ тарелки. Обеспечьте разнообразие цвета и вида пищи. И помните, что картофель не считается овощем в “Тарелке здорового питания” из-за негативного влияния на уровень сахара в крови.

— Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам — ¼ тарелки: цельные и неочищенные зерновые — ячмень, зерна пшеницы, овсянка, гречка, неочищенный рис и продукты, изготовленные из них. Например, макароны из твердых сортов пшеницы полезнее, чем белый хлеб, белый рис и другие очищенные зерна.

— Сила белка — ¼ тарелки. Рыба, курица, фасоль, орехи — здоровые и разнообразные источники белка. Их можно добавить в салат, и они хорошо сочетаются с овощами. Ограничьте потребление красного мяса и избегайте переработанного, как бекон и сосиски.

— Полезные растительные масла — в умеренном количестве. Выбирайте полезные растительные масла (как оливковое, рапсовое, кукурузное, подсолнечное, арахисовое и другие). Избегайте частично гидрогенизированных масел, которые содержат вредные трансжиры. Помните, что пониженная жирность не всегда означает пользу.

— Пейте воду, кофе или чай. Откажитесь от сладких напитков. Потребляйте одну или две порции молочных продуктов в день. Ограничьте употребление сока маленьким стаканом в день.

— Будьте активны.

Важно также помнить о пищевой безопасности: соблюдать чистоту, отделять сырое и готовое, тщательно жарить и варить продукты, хранить их при правильной температуре, следить, чтобы они были свежими и неиспорченными.

Праздники в Украине

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения отмечается в Украине ежегодно в последнюю субботу мая.

Первой украинской типографией можно считать краковскую типографию Фиоль, в которой в 1491 появились первые книги, напечатанные кириллицей. Типография Фиоля выдавала книги для Украины и смежных стран, она начала издание книг на кириллице в той форме, которую продолжили типографии в Украине.

Первую типографию в Украине учредил во Львове Иван Федоров-Федорович. Она действовала на протяжении 1573-1575 гг., а первой изданной на украинских землях книгой стал “Апостол” (в 1574 г.), Который исторически положил начало развитию книгопечатания в Украине.

Настоящим шедевром печатного искусства стала Острожская Библия, завершенная в 1581 г.. Острог стал также первым в Украине центром издания тогдашней публицистики, которую более поздние исследователи назвали “полемической литературой”.

Одной из ячеек книгопечатания в Украине была и Печерская Лавра. Основанная в 1616 Киевская лаврская типография работала три столетия.

Праздник установлен в Украине “... учитывая значительный вклад работников издательско-полиграфического комплекса в дело возрождения духовности народа, развитие науки, культуры, образования, всех сфер жизни общества ...” согласно Указу Президента Украины "О Дне работников издательств, полиграфии и книгораспространения "от 25 мая 1999 № 563/99.

Религиозные праздники

В этот день православные чтят память Феодора Освященного, Преподобного Ефрема Перекомского, Блаженной отроковицы Музы, Преподобных Кассиана и Лаврентия Комельский, Святого Александра, епископа Иерусалимского, мучеников Вита, Модеста и Крискентия.

29 мая именины отмечают: Александр, Георгий, Федор, Богуслав, Максим.