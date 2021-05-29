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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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29 травня: сьогодні відзначають Міжнародний день миротворців та Всесвітній день здорового травлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні, 29 травня, у світі відзначають Міжнародний день миротворців та Всесвітній день здорового травлення, а в Україні святкують День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Віряни цього дня вшановують пам'ять преподобного Феодора Освяченого та інших. Про це пише УНН.

29 травня: сьогодні відзначають Міжнародний день миротворців та Всесвітній день здорового травлення

Свята

Міжнародний день миротворців святкується ООН щороку 29 травня. В Україні офіційно відзначається з 2003 р.

Свято було встановлено в Україні після офіційного звернення Асоціації миротворців України до Президента України “...ураховуючи вагомий внесок миротворців у підтримання стабільності у різних регіонах планети та підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН...” згідно з Указом Президента України “Про Міжнародний день миротворців” від 30 квітня 2003 р. № 374/2003.

Із встановленням в Україні Міжнародного дня миротворців було скасовано День миротворця, що відзначалося 3 липня.

Зокрема, 29 травня відзначається Всесвітній день здоров’я травної системи або Всесвітній день здорового травлення.

Він встановлений, аби привернути увагу суспільства до проблем травлення, які, на жаль, досить поширені серед громадян. Причини цього різні, головні з них: неправильне харчування, низька якість продуктів, шкідливі звички, стреси.

Щоб зберегти здоров’я травної системи, фахівці рекомендують виключити негативні фактори: відмовитися від шкідливих звичок, бути фізично активними, уникати стресів та нервового напруження і, звичайно, пам’ятати про раціон.

Правильне харчування є запорукою здоров’я, тому прийоми їжі мають бути регулярними, повноцінними та збалансованими. Не потрібно виснажувати себе дієтами, та рекомендується обмежити вживання жирних, смажених, копчених, гострих, солоних і маринованих страв.

Створена експертами Гарвардської школи громадського здоров’я “Тарілка здорового харчування” є порадницею для тих, хто дбає про себе. Основні принципи здорового харчування, що в ній закладені, виглядають так:

— Овочі та фрукти повинні становити основну частину прийому їжі — ½ тарілки. Забезпечте різноманітність кольору і виду їжі. І пам’ятайте, що картопля не вважається овочем у “Тарілці здорового харчування” через негативний вплив на рівень цукру в крові.
— Віддавайте перевагу цільнозерновим продуктам — ¼ тарілки: цільні та неочищені зернові — ячмінь, зерна пшениці, вівсянка, гречка, неочищений рис і продукти, виготовлені з них. Наприклад, макарони з твердих сортів пшениці корисніші, ніж білий хліб, білий рис і інші очищені зерна.
— Сила білка — ¼ тарілки. Риба, курка, квасоля, горіхи — здорові та різноманітні джерела білка. Їх можна додати в салат, і вони добре поєднуються з овочами. Обмежте споживання червоного м’яса і уникайте переробленого, як бекон і сосиски.
— Корисні рослинні олії — в помірній кількості. Обирайте корисні рослинні олії (як оливкова, рапсова, кукурудзяна, соняшникова, арахісова та інші). Уникайте частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири. Пам’ятайте, що знижена жирність не завжди означає користь.
— Пийте воду, каву або чай. Відмовтеся від солодких напоїв. Споживайте одну або дві порції молока і молочних продуктів на день. Обмежте вживання соку до маленької склянки на день.
— Будьте активні.

Важливо також пам’ятати про харчову безпеку: дотримуватися чистоти, відокремлювати сире та готове, ретельно смажити та варити продукти, зберігати їх при правильній температурі, слідкувати, аби вони були свіжими та незіпсованими.

Свята в Україні

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження відзначається в Україні щорічно в останню суботу травня.

Першою українською друкарнею можна вважати краківську друкарню Швайпольта Фіоля, в якій у 1491 р. з’явилися перші книги, надруковані кирилицею. Друкарня Фіоля видавала книги для України і суміжних країн, вона почала видання книг на кирилиці в тій формі, яку продовжили друкарні в Україні.

Першу друкарню в Україні заснував у Львові Іван Федоров-Федорович. Вона діяла впродовж 1573-1575 рр., а першою виданою на українських землях книгою став “Апостол” (в 1574 р.), який історично поклав початок розвитку книгодрукування в Україні.

Справжнім шедевром друкарського мистецтва стала Острозька Біблія, завершена в 1581 р. Острог став також першим в Україні центром видання тогочасної публіцистики, яку пізніші дослідники назвали “полемічною літературою”.

Однією з осередків книгодрукування в Україні була і Печерська Лавра. Заснована в 1616 р. Київська лаврська друкарня працювала три століття.

Свято встановлено в Україні “...враховуючи значний внесок працівників видавничо-поліграфічного комплексу у справу відродження духовності народу, розвиток науки, культури, освіти, всіх сфер життя суспільства...” згідно з Указом Президента України “Про День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження” від 25 травня 1999 р. № 563/99.

Релігійні свята

В цей день православні вшановують пам’ять Феодора Освяченого, Преподобного Єфрема Перекомського, Блаженної отроковиці Музи, Преподобних Кассіана і Лаврентія Комельських, Святого Олександра, єпископа Єрусалимського, Мучеників Віта, Модеста і Крискентії.

29 травня іменини відзначають: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав, Максим​.

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