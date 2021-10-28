28 октября: День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Всемирный день дзюдо

Традиция празднования Дня дзюдо очень молода. Событие было официально основано Международной федерацией только в 2011 году. Эта дата выбрана совсем не случайно. День дзюдо совпадает с датой рождения известного человека, открывшего в свою очередь первую школу. Им является великий мастер боевых искусств, родившийся в 1860 году – Дзигоро Кано. Это человек, считающийся отцом дзюдо – романтическая личность, приверженец национальных японских традиций, умелый модернист.

Международный день анимации

Этот праздник появился по инициативе Международной ассоциации анимационного кино. В 2002 году французское отделение этой ассоциации предложило учредить праздник в честь столетнего юбилея анимационной технологии.

Анимация впервые была представлена зрителю 28 октября 1892 года. Тогда парижский художник Эмиль Рейно предложил людям посетить свой «оптический театр». Будучи ловким изобретателем, Рейно создал праксиноскоп, с помощью которого выводил на экран движущиеся картинки. Это был первый мультфильм, который стал главным шагом к развитию анимационного кино.

Сейчас прогресс кардинально сменил анимационные фильмы. Цифровые технологии сделали анимацию более яркой, подвижной и объемной. Однако в мире можно найти много людей, считающих настоящим искусством не трехмерную анимацию, а именно старую и трудоемкую, в которую создатели вкладывают всю душу.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

28 октября Украина будет отмечать 77-ю годовщину изгнания нацистских оккупантов из Украины. В этот день чествуют украинцев, отдавших жизнь, изгоняя нацистских оккупантов, будучи в рядах Красной армии или Украинской повстанческой армии.

Изгнание нацистов с украинских территорий стало возможным благодаря массовому участию украинцев в рядах как Красной армии, так и украинского освободительного движения (ОУН и УПА). Украинское измерение Второй мировой войны – это борьба на всех фронтах и театрах военных действий: не только на Восточном фронте, но и в рядах движения сопротивления других стран, воевавших в Италии и Франции армиях союзников, на Дальнем Востоке и на Тихоокеанском театре военных действий . Мы должны помнить всех.

Изгнание нацистов из Украины стало возможным благодаря объединению усилий антигитлеровской коалиции и освободительных антинацистских движений. Общая победа не была бы возможна без совместных усилий.

На стороне антигитлеровской коалиции на фронтах Второй мировой войны боролось украинцев больше, чем, например, британцев. Совокупные человеческие потери Украины составили гораздо больше, чем потеряли в этой войне Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Польша, Канада и Франция.

Изгнание нацистских поработителей не принесло Украине покоя и свободы, а обернулось возвращением коммунистического террора, массовыми депортациями, преследованием инакомыслящих. Изгнание нацистов стало весомым шагом к обретению Украиной Независимости.

Опыт борьбы с нацизмом учит, что война всегда кончается в столице агрессора.

День бабушек и дедушек

Этот теплый семейный праздник символизирует связь между старшим поколением, внуками и правнуками.

28 октября этот праздник отмечает Украина и еще около 30 стран мира. В этот день отмечают, чествуют и поздравляют своих ближайших родственников – любимых бабушек и дедушек. Инициатива праздновать этот день появилась больше 10 лет, в 2009 году, в Голландии. Голландское Цветочное бюро выступило с инициативой с тем, чтобы в этот день внуки дарили своим бабушкам и дедушкам кашпо из цветов. Это стало бы символом крепкой и неразрывной связи между поколениями-как между корнями и молодыми побегами.

Религиозный праздник

В церкви 28 октября чтили память святого Евфимия (Ефима), жившего примерно в IX веке на территории Палестины. При рождении получил имя Никита и появился на свет в семье христиан. Никита рано женился, но в возрасте 18 лет решил посвятить себя Богу, приняв постриг в монастыре на горе Олимп.

Через некоторое время получил имя Евфимий после пострига, отправился в Афон, где жил там вместе с отшельником Иосифом. Впоследствии известие о его подвижничестве стало распространяться все больше. К Ефиму впоследствии стали приходить паломники.

В четверг, 28 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Денис, Афанасий, Иван, Семен, Дмитрий.