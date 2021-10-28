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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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28 жовтня: День визволення України від фашистських загарбників

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, Всесвітній день дзюдо, Міжнародний день анімації, День визволення України від фашистських загарбників, День бабусь та дідусів, пише УНН.

28 жовтня: День визволення України від фашистських загарбників

Всесвітній день дзюдо

Традиція святкування Дня дзюдо є дуже молодою. Подія була офіційно заснована Міжнародною федерацією тільки в 2011 році. Ця дата обрана зовсім не випадково. День дзюдо збігається з датою народження відомої людини, яка відкрила на свою чергу першу школу. Їм є великий майстер бойових мистецтв, який народився в 1860 році - Дзігоро Кано. Це людина, яка вважається батьком дзюдо - романтична особистість, прихильник національних японських традицій, умілий модерніст.

Міжнародний день анімації

Це свято з'явилося з ініціативи Міжнародної асоціації анімаційного кіно. У 2002 році французьке відділення цієї асоціації запропонувало заснувати свято на честь столітнього ювілею анімаційної технології.
Анімація вперше була представлена глядачеві 28 жовтня 1892 року. Тоді паризький художник Еміль Рейно запропонував людям відвідати свій «оптичний театр». Будучи спритним винахідником, Рейно створив праксиноскоп, за допомогою якого виводив на екран картинки які рухалися. Це й був перший мультфільм, який став головним кроком до розвитку анімаційного кіно.

Зараз прогрес кардинально змінив анімаційні фільми. Цифрові технології зробили анімацію більш яскравою, рухомого та об'ємною. Однак у світі можна знайти багато людей, які вважають справжнім мистецтвом не тривимірну анімацію, а саме стару і трудомістку, в яку творці вкладають всю душу.

День визволення України від фашистських загарбників

28 жовтня Україна відзначатиме 77-у річницю вигнання нацистських окупантів із України. В цей день вшановують українців, які віддали життя, виганяючи нацистських окупантів, будучи в лавах Червоної армії або Української повстанської армії.

Вигнання нацистів з українських територій стало можливим завдяки масовій участі українців у лавах як Червоної армії, так і українського визвольного руху (ОУН та УПА). Український вимір Другої світової війни – це боротьба на всіх фронтах і театрах воєнних дій: не тільки на Східному фронті, а й в лавах руху опору інших країн, арміях союзників, що воювали в Італії і Франції, на Далекому Сході та на Тихоокеанському театрі воєнних дій. Ми маємо пам’ятати усіх.

Вигнання нацистів з України стало можливим завдяки об’єднанню зусиль всієї антигітлерівської коаліції та визвольних антинацистських рухів. Спільна перемога не була б можливою без спільних зусиль.

На боці антигітлерівської коаліції на фронтах Другої світової війни боролося українців більше, ніж, наприклад, британців. Сукупні людські втрати України склали значно більше, ніж втратили у цій війні Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Польща, Канада та Франція.

Вигнання нацистських поневолювачів не принесло Україні спокою і свободи, а обернулося поверненням комуністичного терору, масовими депортаціями, переслідуванням інакодумців. Вигнання нацистів стало вагомим кроком до здобуття Україною Незалежності.

Досвід боротьби із нацизмом вчить, що війна завжди закінчується у столиці агресора.

День бабусь та дідусів

Це тепле сімейне свято символізує зв'язок між старшим поколінням, онуками та правнуками.

28 жовтня це свято відзначає Україна і ще близько 30-ти країн світу. У цей день відзначають, вшановують і вітають своїх найближчих родичів - улюблених бабусь і дідусів. Ініціатива святкувати цей день з'явилася більше 10 років, в 2009 році, в Голландії. Голландське Квіткове бюро виступило з ініціативою з тим, щоб в цей день онуки дарували своїм бабусям і дідусям кашпо з квітів. Це стало б символом міцного і нерозривного зв'язку між поколіннями-як між корінням і молодими паростками.

Релігійне свято

У церкві 28 жовтня вшановували пам’ять святого Евфімія (Юхима), який жив приблизно в IX столітті на території Палестини. При народженні отримав ім’я Микита і з’явився на світ у родині християн. Микита рано одружився, але у віці 18 років вирішив присвятити себе Богу, прийнявши постриг у монастирі на горі Олімп.

Через деякий час отримав ім’я Евфімій після постригу, відправився в Афон, де жив там разом із відлюдником Йосипом. Згодом звістка про його сподвижництво стала поширюватися все більше. До Юхима згодом стали приходити паломники. 

У четвер, 28 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Денис, Афанасій, Іван, Семен, Дмитро.

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