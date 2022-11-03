23-тонный корпус космической ракеты упадет на Землю

Детали

Как и в случае с предыдущими запусками, Китай не выполнил управляемый уход с орбиты основной ступени ракеты после того, как ее полезная нагрузка была развернута. Это означает, что в ближайшие дни 23-тонный корпус китайской ракеты упадет на Землю над над местом, которое еще предстоит определить.

Эксперты могут лишь оценить, какая часть корпуса ракеты, размером примерно с 10-этажное здание, упадет на Землю.

Часть ее, вероятно, сгорит, когда она пройдет атмосферой, но корпус ракеты слишком велик, чтобы полностью разрушиться.

Эксперты Aerospace Corporation подсчитали, что от 20 до 40 процентов массы крупного объекта могут приземлиться на Землю во время падения через атмосферу.

Тем не менее, лидеры космической отрасли осудили неконтролируемый вход Китая в атмосферу, заявив, что он является ненужным риском для жизни и имущества людей.

Дополнение

Это далеко не первый подобный случай. В июле 9,9 тонн китайской ракеты врезались в Индийский океан после падения через атмосферу Земли. Еще один обломок упал в Индийский океан в апреле 2021 года после того, как космическое агентство Китая не выполнило контролируемый выход из орбиты. В 2020 году, после дебютного запуска ракеты, части основной ступени ракеты, как сообщается, упали на землю в Кот-д'Ивуаре.