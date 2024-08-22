22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

Сегодня, 22 августа, во многих странах мира любители народных традиций и этнографии могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня фольклора, пишет УНН.

Именно 22 августа 1960 года в столице Аргентины Буэнос-Айресе состоялся первый Всемирный фольклорный конгресс, в котором приняли участие представители 30 стран

Термин «фольклор» впервые употребил британский археолог Уильям Торнс в 1846 году, опубликовав 22 августа статью в одном из научных журналов.

Фольклор - это важный элемент культурно-исторического наследия любого из народов мира. А Международный день фольклора день служит средством повышения осведомленности о фольклорных традициях разных стран.

Еще 22 августа - это День «Отнесите свою кошку к ветеринару». Событие было основано в США и приобрело популярность во многих странах мира.

По статистике, 38% людей, которые держат кошек, испытывают стресс, просто думая о посещении ветеринара, поэтому довольно часто постоянно откладывают этот визит.

Поэтому, основная цель сегодняшнего события - напомнить владельцам кошек о необходимости профилактического осмотра своих домашних любимцев.

Также сегодня отмечается Всемирный день растительного молока, цель которого - продемонстрировать людям преимущества растительного молока над животным.

По статистике, около 65% населения нашей планеты имеет врожденную непереносимость лактозы. Употребление обычного молока может вызвать у таких людей болезни желудочно-кишечного тракта, ломоту в суставах и даже депрессию.

Растительное молоко изготавливается из сои, конопли, овса, кешью и других культур, и не содержит лактозы. Оно более насыщено витаминами и минералами, а по вкусу даже превосходит животное молоко.

Еще один сегодняшний гастрономический праздник - День риса джолоф.

Джолоф - это блюдо из риса, томатов, перца и лука, которое подают с мясом или рыбой. Джолоф является фактически национальным блюдом в странах Западной Африки. Причем, в каждой из стран хозяйки имеют свои секреты приготовления.

Празднование Всемирного дня риса джолоф является свидетельством культурной значимости блюда и его объединяющей силы среди различных африканских народов. В странах Западной Африки даже организовывают кулинарные соревнования по приготовлению лучшего риса джолоф.

В Украине с 1996 года чтят память правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

За годы независимости и до начала полномасштабной российской агрессии в Украине при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 сотрудник органов внутренних дел.

С 24 февраля 2022 года, по неофициальным данным в результате боевых действий, обстрелов и ракетных ударов погибло более 60 правоохранителей.

По инициативе Организации Объединенных Наций 22 августа проводятся мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

Событие основано, чтобы привлечь внимание общества к лицам, которые страдают от издевательств и несправедливости из-за своих религиозных убеждений и продолжить поиск эффективных средств противодействия насилию на религиозной почве.

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Агатоника, Севериана и других.

Агатоник был проповедником в Никодимии и многих людей обратил в веру в Иисуса Христа. Во время усиления гонений на христиан Агатоника и его учеников Севериана, Зотика, Феопрепия, Акиндина и многих других схватили, пытали и жестоко пытали, а затем казнили.

Именины 22 августа празднуют Антон, Сергей, Федор, Василий, Макар.